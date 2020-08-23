شكرا لقرائتكم خبر عن البابا تواضروس يعتمد الشعار الرسمى للافتات مشروع إحياء مسار العائلة المقدسة والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - أعلنت وزارة التنمية المحلية، عن موافقة قداسة البابا تواضروس الثانى بابا الإسكندرية بطريرك الكرازة المرقسية، على الشعار الرسمى الذى سيستخدم فى لافتات مشروع "إحياء مسار العائلة المقدسة فى مصر" ومطبوعاته وذلك فى ضوء الجهود المبذولة للانتهاء من النقاط الـ25 للمسار بين جميع الجهات المعنية.

وقالت الوزارة إن قداسة البابا اعتمد الشعار بنسختيه: شعار ذات اللون الواحد والخاص باللافتات المرورية وأساليب الطباعة منخفضة التكاليف وماكينات التصوير وتقنيات الحفر المختلفة، والآخر هو شعار ذا لونين والذى سيتم استخدامه فى باقى التطبيقات مثل: الطباعة الملونة بجميع أنواعها، ومواقع التواصل الاجتماعى وجميع الاستخدامات الرقمية وعلى الانترنت.

ويتابع اللواء محمود شعراوى وزير التنمية المحلية، بصورة دورية نتائج الاجتماعات التى تعقدها اللجنة التنسيقية لمتابعة المشروع، والتى يشارك فيها بحضور عدد من قيادات الوزارة ومشاركة سكرتيرى عموم المحافظات الثمانية التى تمر بها نقاط المسار الـ25 والسادة نواب المحافظين وممثلين لوزارة السياحة والآثار و الكنيسة القبطية المصرية ومجلس الوزراء وجهاز التنسيق الحضارى ومجلس النواب.

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واكد شعراوى، أنه تم الاتفاق على جميع بنود المسار فى المحافظات الثمانية المعنية وتقديم الدعم المادى المطلوب خلال الفترة الماضية مشيراً إلى أنه تم الاتفاق مع هيئة التنسيق الحضارى بالقاهرة على كافة المفردات الفنية من لافتات وشعارات وأسلوب تطويرها بما يحقق وحدة التنسيق والتطوير بشكل يتفق مع الاهداف الدينية والسياحية والتراثية لهذا المشروع الهام.

ووجه وزير التنمية المحلية كافة الجهات المعنية بالمشروع فى المحافظات بالانتهاء من كافة أعمال البنية التحتية الخاصة بالمشروع فى أقرب وقت ممكن وفى ذات الوقت تقوم وزارة السياحة والآثار بإعداد المخطط الاستثمارى للمشروع وبدء الإعداد لبرامج الترويج لهذا المشروع القومى الذى يحظى بتوجيه ودعم من القيادة السياسية والسيد رئيس مجلس الوزراء، مشدداً على حرص السيد رئيس الجمهورية على افتتاح مسار العائلة المقدسة بصورة تليق باسم مصر وبحضور دولى رفيع المستوى وشخصيات دينية وثقافية وسياسية كبرى.

كما وجه شعراوى ببدء سلسة من الزيارات الميدانية لمواقع المسار لمواجهه أى معوقات والعمل على سرعة حلها والتأكد من تنفيذ المطلوب وفقاً للجداول الزمنية التى حددتها اللجنة العليا، لافتاً إلى أنه من المقرر أن يسهم إطلاق الشعار فى إعداد اللافتات التى تقود لنقاط المسار وستكون هذه الأيقونة مدخلاً دعائياً اضافياً للمشروع الذى بات يحظى باهتمام عالمى ودولي.

وأشار وزير التنمية المحلية إلى أهمية تضافر كافة الجهود بين المحافظات والهيئات الحكومية والمشاركة المجتمعية والمجتمع المدنى وتقديم كل سبل الدعم للانتهاء من المشروع وتطويره فى التوقيتات المحددة نظراً للأهمية الدينية والتاريخية لمسار رحلة العائلة المقدسة.