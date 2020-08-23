شكرا لقرائتكم خبر عن الهجرة تدعو المصريين بالخارج للمشاركة فى النسخة الرابعة من ملتقى "أولادنا" والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - دعت السفيرة نبيلة مكرم عبد الشهيد وزيرة الدولة للهجرة وشئون المصريين بالخارج، أبناء المصريين بالخارج من ذوي القدرات الخاصة، إلى المشاركة في فعاليات ملتقى "أولادنا"، الذي ينطلق برعاية الرئيس عبد الفتاح السيسى، في دورته الرابعة، أكتوبر المقبل تحت عنوان "وحشتونا".

وقالت وزيرة الهجرة، إن ملتقى أولادنا لفنون ذوي القدرات الخاصة يعد رائدا في مجال الاهتمام بالموهوبين من هذه الفئة، مؤكدة أن الدعوة مفتوحة للمشاركة من أولادنا بالخارج من ذوي القدرات الخاصة المتميزين، ليشاركوا نظراءهم من مختلف دول العالم، والمشاركة في المجالات المختلفة.

وأكدت وزيرة الهجرة حرص الوزارة على رعاية الملتقى منذ البذرة الأولى؛ إيمانا بأن كل فرد لديه طاقة إبداعية يستطيع إمتاع المجتمع بها، مؤكدة أن باب المشاركة مفتوح للمبدعين من أولادنا.

ومن ناحيتها، أوضحت سهير عبد القادر، رئيس مؤسسة "أولادنا" أن الملتقى يعد مصدرا لنشر رسائل الإيجابية والتفاؤل في المجتمع، فضلا عن الترويج السياحي والثقافي لمصر، بين الجاليات بالخارج، فضلا عن استقبال ذوي القدرات الخاصة من الدول المختلفة، لافتة إلى أن الملتقى يستقبل طلبات المشاركة في معرض الفنون التشكيلة عبر البريد الإلكتروني التالي:

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‏[email protected] وكذلك البريد:

‏[email protected]

ويتضمن الملتقي - الذي تنظمه مؤسسة "أولادنا" لفنون ذوي القدرات الخاصة - مجموعة من المشاركات الإبداعية لذوي القدرات الخاصة من مختلف دول العالم، وذلك في مجالات عروض الأفلام الروائية والأفلام التسجيلية، وعروض الفرق الفنية والغنائية والموسيقية، فضلاً عن تنفيذ مجموعة من ورش العمل التدريبية لتأهيل ذوي القدرات الخاصة في استخدام التكنولوجيا، والتصوير والعروض الاستعراضية.

والملتقى تنظمه مؤسسة أولادنا لفنون ذوي القدرات الخاصة، بدعم من وزارات الهجرة والشباب والرياضة والثقافة والسياحة والتضامن الاجتماعي، وغيرها من الجهات .