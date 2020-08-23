شكرا لقرائتكم خبر عن هيئة الدواء: تسجيل دواء لعلاج الحالات المكتشف إصابتها مبكرا بسرطان المعدة والثدى والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - كشف تقرير الهيئة المصرية للدواء عن تسجيل عقار جديد لعلاج سرطان الثدى والمعدة، مشيرة إلى أن المستحضر الجديد هام في علاج الحالات التي يكتشف اصابتها مبكرا بسرطان الثدي والمعدة.

وقالت تقارير هيئة الدواء المصرية، إن المستحضر الجديد متوقع دخوله برتوكولات علاج أورام الثدي ضمن مبادرة رئيس الجمهورية لصحة المرأة مضيفة أنه أحد المستحضرات الحيوية التي تصنع بخامات دوائية أوروبية عالية المستوى وتابعت: أوجيفرى سيديكو تم البدء في انتاجه وسيتم توفيره في السوق قريبا..

وقالت مبادرة صحة المرأة بوزارة الصحة إنها منتشرة في جميع المحافظات وفى انتظار السيدات للكشف عن سرطان سرطان الثدي والأمراض المزمنة وتلقى العلاج بالمجان مضيفة أنه تم توفير فريق نسائي متكامل لتولى الكشف عن السيدات من الساعة 9 صباحا وحتى 3 عصر بالوحدات الصحية، وتوفر خدمات التشخيص والعلاج مجانا.

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ويشار إلى أن مبادرة صحة المرأة تستهدف الكشف المبكر عن سرطان الثدي خدمتها متوفرة في 3593 وحدة صحية على مستوى محافظات الجمهورية، ويشارك فيها 4098 من الفرق الطبية.

جدير بالذكر أن 101 مستشفيي تشارك في المبادرة لتقديم الخدمة الطبية للسيدات اللاتي تتطلب حالتهم إجراء فحص متقدم، مضيفًا أنه يمكن معرفة أماكن تلك الوحدات من خلال الموقع الرسمي للمبادرة، بالإضافة إلى تلقى الاستفسارات من خلال الخط الساخن لمبادرة 100 مليون صحة 15335.