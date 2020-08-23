شكرا لقرائتكم خبر عن البيئة تراجع التعامل الآمن مع المواد الخطرة فى المنشآت الصناعية بأسوان والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - قام الفرع الإقليمي لوزارة البيئة بأسوان، بالمرور والتفتيش على عدد من المواقع والمنشآت الصناعية بأسوان وبالتعاون مع الجهات المعنية بالمحافظة ، حيث تم المرور على هيئة ميناء السد العالى، ومستودعات عدد من شركات البترول بمنطقة أبو الريش، وأيضا المرور على عدد من المنشآت بالمدينة الصناعية شملت مصانع الغازات ، ومصنع للبويات، ومصنع لصناعة الكحول.

وأوضحت الوزارة، فى بيان، أن ذلك بهدف مراجعة التعامل الآمن مع المواد الخطرة فى كافة المواقع وأماكن التخزين والمستودعات التابعة لتلك المنشآت ، وللوقوف على مدى التزام تلك المنشآت بمعايير القانون رقم 4 لسنة 1994 ولائحته التنفيذية وتعديلاتهما، من حيث طرق النقل والتخزين وايضا مدى التزامها بالإجراءات المتعلقة بوسائل التأمين والحماية المدنية واشتراطات السلامة المهنية وتحديد درجة الاستعداد للتعامل مع أى أحداث طارئة.

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وأشارت إلى أن ذلك تنفيذا لتوجيهات الدكتورة ياسمين فؤاد وزيرة البيئة للإدارة المركزية للتفتيش والالتزام البيئى والأفرع الإقليمية بالمرور على كافة المنشآت المنتجة لمادة نترات الأمونيوم بكل محافظات الجمهورية من خلال حملات تتم بالتعاون مع الإدارة العامة لشرطة البيئة والمسطحات والهيئة العامة للتنمية الصناعية، للوقوف على مدى التزام تلك المنشآت بمعايير قانون البيئة، من حيث طرق النقل والتخزين ومعاينة تلك المنشآت واعداد تقارير لعرضها على السلطة المختصة لاتخاذ ما يلزم من اجراءات فى هذا الشأن.