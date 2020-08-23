شكرا لقرائتكم خبر عن أمين السياحة العالمية ووزير الآثار يتفقدان متحف آثار الغردقة..صور وفيديو والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - تفقد الدكتور خالد عناني، وزير السياحة والآثار، برفقة زوراب بولو ليكياشفيلى، الأمين العام لمنظمة السياحة العالمية ، صباح اليوم الأحد الإجراءات الاحترازية بمتحف آثار مدينة الغردقة للتأكد من تطبيق تلك الاإجراءات .

وقام أمين عام منظمة السياحة العالمية فور وصوله لمتحف الغردقة ، بالمرور على بوابة التفتيش الالكترونية وقياس درجة الحرارة ، وقام بعملية التعقيم ثم تفقد بداية المتحف ومنطقة بيع التذاكر وحصل على كتيب بمقتنيات المتحف .

وشرح وزير السياحة والآثار عملية الإجراءت التى تتم لزائرى المتحف ، وقام بجولة داخل السوق السياحى داخل المتحف وقام الوزير بشرح لأمين عام منظمة السياحة العالمية بمقتنيات المتحف .

ومن المقرر أن يقوم أمين عام منظمة السياحة العالمية عقب الانتهاء من زيارة المتحف بتفقد الإجراءات الاحترازية داخل احد الفنادق السياحية ، وإحدى المستشفيات بالمدينة ، للتاكد من جاهزيتها لاستقبال أى حالات ، كذلك تفقد مركز غوص بمدينة الغردقة.

ومن المقرر أن يقوم أمين عام منظمة السياحة العالمية ومرافقوه برحلة بحرية بعد تناول وجبة الغذاء بفندق الإقامة ، قبل لقاء اتحاد أعضاء الغرف السياحية والمغادرة من مطار الغردقة الدولى للقاهرة فى العاشرة من مساء اليوم .



جولة أمين عام منظمة السياحة العالمية ووزير الاثار بفندق الغردقة (1)

Advertisements



جولة أمين عام منظمة السياحة العالمية ووزير الاثار بفندق الغردقة (2)



جولة أمين عام منظمة السياحة العالمية ووزير الاثار بفندق الغردقة (3)



جولة أمين عام منظمة السياحة العالمية ووزير الاثار بفندق الغردقة (4)



جولة أمين عام منظمة السياحة العالمية ووزير الاثار بفندق الغردقة (5)



جولة أمين عام منظمة السياحة العالمية ووزير الاثار بفندق الغردقة (6)



جولة أمين عام منظمة السياحة العالمية ووزير الاثار بفندق الغردقة (7)