الفراشات وأحمد منسي.. جرافيتي في شوارع الإسماعيلية (صور)

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أبو ظبي - بواسطة نهى اسماعيل - اشترك لتصلك أهم الأخبار تحت شعار بلدنا الحلوة أعلن المهندس أحمد عصام نائب محافظ الإسماعيلية أنه تم الانتهاء من تنفيذ أعمال التجميل وتزيين الأسوار بمجموعة أعمال فنية وجداريات بمنطقة خلف مركز شباب الشيخ زايد ونادى القضاه بامتداد شارع ابو الهول والتى نفذها مجموعة من الشباب المتطوعين والبراعم والهواة وطلبة كليات الفنون الجميلة والتربية الفنية تحت اشراف الفنان التشكيلى رائد جلال . وقام الشباب بتنفيذ مجموعة من الجداريات واللوحات الفنية لتجميل المنطقة لا سيما بعد أن قامت مديرية الطرق برصف الشارع وصيانة البلدورات والأرصفة بشكل جميل للمنطقة . وقال عصام ان المبادرة تأتى فى إطار خطة التجميل والتطوير التى تشهدها الإسماعيلية وكشف الفنان رائد جلال عن ان الهدف من تحديد شخصيات وطنية وشهداء من الجيش والشرطة لرسمها على جدران الشوارع والميادين هو ترسيخ الانتماء لدى الاجيال الجديدة وتعظيم دور البطولات والتضحيات التى قدموها من اجل مصر لافتا الى ان المبادرة امتدت الى مدينة الاسماعيلية الجديدة وشملت محولات الكهرباء والجدران لبعض المنشآت بما يمنح طاقة ايجابية للمواطنيين الوضع في مصر Advertisements

اصابات 97,237

تعافي 65,118

وفيات 5,243

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