شكرا لقرائتكم خبر عن جامعة عين شمس: توافد 705 طالب على معامل التنسيق الالكتروني بجامعة عين شمس والان نبدء بالتفاصيل

أبو ظبي - بواسطة نهى اسماعيل - اشترك لتصلك أهم الأخبار

أعلنت غرفة العمليات المركزية للتنسيق الجامعى بجامعة عين شمس أن معامل التنسيق الالكتروني بالجامعة شهدت إقبال من طلاب المرحلة الاولي لتنسيق القبول بالجامعات للعام الجامعى ٢٠٢٠ / ٢٠٢١ حيث استقلبت فى اليوم الأول ما يقرب من 705 طالب وطالبة، حيث استقبلت معامل التنسيق الالكتروني بكلية الآداب 274 طالب وطالبة، بينما توافد ما يقرب من 214 طالب وطالبة على معامل كلية الحاسبات والمعلومات و استقبلت كلية الهندسة 108 طالب وطالبة من طلاب المرحلة الاولي للتنسيق تسجيل رغباتهم عبر معاملها فيما توافد 66 طالب وطالبة على معامل كلية الزراعة، وفى كلية البنات استقبلت معامل التنسيق الالكتروني بها 43 طالب وطالبة.

وكانت جامعة عين شمس تحت رعاية الدكتور محمود المتيني رئيس الجامعة والدكتور عبد الفتاح سعود نائب رئيس الجامعة لشئون التعليم والطلاب قد جهزت ١٣ معمل حاسب آلي لتقديم خدمات التنسيق الإلكتروني لطلاب الثانوية العامة موزعه على خمس مقرات بما يضمن توفير الخدمة للطلاب وذويهم على نطاق واسع وذلك .

حيث تم تخصيص مقرين بالحرم الجامعي الرئيسي بالعباسية (امتداد الخليفية المأمون) بكليتى الآداب والحاسبات والمعلومات، و مقر آخر بكلية الهندسة في بميدان عبده باشا بالعباسية ومقر بكلية البنات بمصر الجديدة بشارع الميرغني واخر بكلية الزراعة بشبرا الخيمة لاتاحة تسجيل الرغبات إلكترونيا من خلال موقع التنسيق الإلكتروني www.tansik.egypt.gov.eg

واتخذت كافة مقرات التنسيق الالكتروني بالجامعة كافة الإجراءات الإحترازية اللازمة لضمان حسن سير اعمال التنسيق كما تم تخصيص فرق من الإداريين المدربين على إجراء أعمال التنسيق الإلكتروني لتقديم المساعدة والارشادات اللازمة للطلاب وأسرهم

بالإضافة إلى تخصيص أماكن للانتظار للطلاب وأولياء أمورهم.