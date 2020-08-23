شكرا لقرائتكم خبر عن مصابة كورونا.. إجراء ولادة قيصرية لسيدة في «عزل كفر الدوار» «صور» والان نبدء بالتفاصيل

أبو ظبي - بواسطة نهى اسماعيل - اشترك لتصلك أهم الأخبار

أعلن مستشفى كفر الدوار العام، المخصص لعزل مصابي فيروس كورونا المستجد في محافظة البحيرة، عن إجراء عملية ولادة قيصرية لسيدة تُدعى «هند»، من مركز الدلنجات في محافظة البحيرة، والمحتجزة بالمستشفى للعلاج من فيروس كورونا.

إجراء عملية ولادة قيصرية لمصابة فيروس كورونا فى مستشفى كفر الدوار العام للحجر الصحى فى البحيرة

وتقدم الدكتور ياسر زايد، مدير مستشفي الحجر الصحى بكفر الدوار، بالشكر إلى الفريق الطبي القائم على إجراء العملية على المجهود المبذول، وتكون الفريق من الدكتور مدحت عيد هليل، إخصائى النساء والتوليد، والدكتور محمد حمادى حمدان، طبيب النساء والتوليد، والدكتور ممدوح جاد، إخصائي التخدير، والدكتورة رحاب عبدالمنعم، إخصائى الأطفال، وفريق التمريض المكون من هالة عبدالعزيز محمود ونادية سعد عشماوى.

إجراء عملية ولادة قيصرية لمصابة فيروس كورونا فى مستشفى كفر الدوار العام للحجر الصحى فى البحيرة

وقال «زايد» إن الحالة الصحية للسيدة بعد الولادة مستقرة، وإنها بصحة جيدة، والمولود أيضًا بصحة جيدة، وتم إجراء تحليل له لبيان إصابته بالفيروس من عدمه، مع وضعه في حَضّانة بالمستشفى وتخصيص فريق من التمريض لمتابعة حالته ورعايته.

إجراء عملية ولادة قيصرية لمصابة فيروس كورونا فى مستشفى كفر الدوار العام للحجر الصحى فى البحيرة

إجراء عملية ولادة قيصرية لمصابة فيروس كورونا فى مستشفى كفر الدوار العام للحجر الصحى فى البحيرة

إجراء عملية ولادة قيصرية لمصابة فيروس كورونا فى مستشفى كفر الدوار العام للحجر الصحى فى البحيرة

إجراء عملية ولادة قيصرية لمصابة فيروس كورونا فى مستشفى كفر الدوار العام للحجر الصحى فى البحيرة

إجراء عملية ولادة قيصرية لمصابة فيروس كورونا فى مستشفى كفر الدوار العام للحجر الصحى فى البحيرة

إجراء عملية ولادة قيصرية لمصابة فيروس كورونا فى مستشفى كفر الدوار العام للحجر الصحى فى البحيرة

إجراء عملية ولادة قيصرية لمصابة فيروس كورونا فى مستشفى كفر الدوار العام للحجر الصحى فى البحيرة

إجراء عملية ولادة قيصرية لمصابة فيروس كورونا فى مستشفى كفر الدوار العام للحجر الصحى فى البحيرة