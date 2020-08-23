شكرا لقرائتكم خبر عن مدرسة على «الحصيرة».. دروس تعليم زراعة الذرة في البحيرة «صور» والان نبدء بالتفاصيل

أبو ظبي - بواسطة نهى اسماعيل - اشترك لتصلك أهم الأخبار

نظمت مديرية الزراعة بالبحيرة حلقة دراسية في الحقول الإرشادية لزراعة الذرة في الحقول على «الحصيرة» لتعليم المزارعين الطريقة الأفضل لزراعة ورعاية محصول الذرة.

مدرسة على «الحصيرة» لتعليم زراعة الذرة ضمن المدارس الحقلية فى البحيرة ووكيل الوزارة يتفقد الزراعات

وقام المهندس محمد إسماعيل الزواوى، وكيل وزارة الزراعة بالبحيرة، بجولة للمرور على زراعات الذرة في مراكز دمنهور والمحمودية وأبوحمص، ومتابعة المدارس الحقلية الإرشادية وزراعات الذرة.

مدرسة على «الحصيرة» لتعليم زراعة الذرة ضمن المدارس الحقلية فى البحيرة ووكيل الوزارة يتفقد الزراعات

وأوضح «الزواوى» وجود 11 حقلاً إرشاديًا في المحافظة، وتم انعقاد المدارس الحقلية على مرحلتين خلال شهرى يونيو ويوليو، ويجرى حاليًا تنفيذ المرحلة الثالثة من المدارس الحقلية ببرنامج شهر أغسطس، كما تتم أعمال المتابعة الدورية لجميع زراعات الذرة في المحافظة، بالاشتراك مع قسم بحوث الذرة بمعهد المحاصيل الحقلية ومعهد وقاية النبات ومعهد أمراض النبات.

مدرسة على «الحصيرة» لتعليم زراعة الذرة ضمن المدارس الحقلية فى البحيرة ووكيل الوزارة يتفقد الزراعات

وأشار وكيل الوزارة إلى أنه تتم متابعة ترشيد استخدام المياه في الزراعة، وتوجد مساحة 250 فدان حقول إرشادية أصناف هجن صفراء 168 و176 في مراكز إيتاى البارود وكوم حمادة والدلنجات وشبراخيت، وتتراوح مساحة الحقول بين 5 و10 أفدنة.

مدرسة على «الحصيرة» لتعليم زراعة الذرة ضمن المدارس الحقلية فى البحيرة ووكيل الوزارة يتفقد الزراعات

وأكد «الزواوى» أن إجمالى المساحات المزروعة بالذرة الشامية خلال موسم الصيف الحالى يبلغ نحو 350 ألف فدان، بناءً على الحصر الفعلى على الطبيعة، منها حوالى 193 ألفًا مزروعة بالذرة الصيفية البيضاء، وحوالى 157 ألف فدان مزروعة بالذرة الصيفية الصفراء، وتم فحص جميع تلك المساحات المزروعة بالذرة، ولم يتلاحظ وجود إصابات، وتمت التوصية باتباع الإرشادات الفنية اللازمة.

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مدرسة على «الحصيرة» لتعليم زراعة الذرة ضمن المدارس الحقلية فى البحيرة ووكيل الوزارة يتفقد الزراعات

مدرسة على «الحصيرة» لتعليم زراعة الذرة ضمن المدارس الحقلية فى البحيرة ووكيل الوزارة يتفقد الزراعات

مدرسة على «الحصيرة» لتعليم زراعة الذرة ضمن المدارس الحقلية فى البحيرة ووكيل الوزارة يتفقد الزراعات