شكرا لقرائتكم خبر عن «آداب حلوان» تعلن عن برنامج الدبلوم المهني التطبيقي لنظم المعلومات الجغرافية والان نبدء بالتفاصيل

أبو ظبي - بواسطة نهى اسماعيل - اشترك لتصلك أهم الأخبار

أعلنت كلية الآداب بجامعة حلوان عن طرح برنامج للدراسات العليا، وهو الدبلوم المهني التطبيقي لنظم المعلومات الجغرافية، وذلك تحت رعاية الأستاذ الدكتور ماجد نجم، رئيس الجامعة، ويسعى البرنامج إلى الوصول إلى مكانة متميزة بين البرامج المهنية النوعية بالجامعات المصرية، وتوفير بيئة علمية متميزة للتعليم لإعداد القوى البشرية وتأهيلها لسوق العمل، إلى جانب الإسهام في الارتقاء بجودة التعليم والتميز العلمي والعملي وتوفير بيئة متميزة للبحث العلمي التطبيقي لخدمة المجتمع والتنمية المستدامة.

ويُعد برنامج الدبلوم المهني التطبيقي لنظم المعلومات الجغرافية برنامج ساعات معتمدة، ومن مميزات البرنامج أنه مزيج من أهم المقررات الدراسية التي تواكب احتياجات سوق العمل، ويهدف إلى إنشاء قاعدة بيانات وإجراء التحليلات وإخراج الخرائط للإسهام في حل المشكلات البيئية، وتطبيق النمذجة والمحاكاة المكانية وتطبيقات الاستشعار عن بُعد، وإكساب الدارس مهارات علمية وعملية للارتقاء بفاعلية وكفاءة التنمية المستدامة، والسعي إلى تقديم خريج متميز في مجال نظم المعلومات الجغرافية، وسد احتياجات سوق العمل من الخدمات التعليمية المتميزة.

ويستهدف البرنامج جميع الجهات الحكومية، خاصة المعنية بالتعرف على أحدث الأساليب التكنولوجية، وكذلك الطلبة الحاصلين على الليسانس والبكالوريوس من الجامعات والمعاهد الحكومية، وجميع المهتمين بالحصول على أحدث أنواع التكنولوجيا الحديثة في نظم المعلومات الجغرافية والاستشعار عن بُعد، والباحثين وأساتذة الجامعات.

وتدعم دراسة الدبلوم المهنى التطبيقى لنظم المعلومات الجغرافية العمل في جهات متعددة، ومنها «التخطيط العمرانى، وهيئات المساحة المدنية، والعسكرية، والشركات الخاصة متعددة الأنشطة، في ظل تنامى أهمية نظم المعلومات الجغرافية واستخدامها في جميع القطاعات المدنية والعسكرية، وهذه المجالات هي:

- أنظمة المعلومات الجغرافية للشركات والهيئات والجامعات والمعاهد الحكومية والخاصة.

- الشركات البترولية والتعدينية، وإدارات التخطيط، والنقل، والمكاتب الهندسية، وإدارة المشروعات القومية وشركات المقاولات.

- هيئات المساحة «المساحة المدنية، المساحة العسكرية، المساحة الجيولوجية، المساحة الجوية»، والهيئة العامة للاستشعار عن بُعد.

- الوزارات مثل البيئة، والزراعة، والبترول، والآثار والسياحة، والهيئة العامة للتخطيط العمرانى، وجهاز المجتمعات العمرانية الجديدة، وجميع دُور الخبرة الاستشارية.

وللحصول على درجة الدبلوم التطبيقي لنظم المعلومات الجغرافية، يتطلب ذلك دراسة 68 ساعة معتمدة، منها 22 ساعة معتمدة يتم تحديدها بواسطة المرشد الأكاديمى، وتكون مدة الدراسة على عامين دراسيين، والحد الأقصى لنَيْل الدبلوم ثلاث سنوات، وتتراوح مدة الفصل الدراسى ما بين 15 و17 أسبوعًا، وتتكون السنة الدراسية من فصلين دراسيين.

ويشترط التقدم للدبلومة المهنية لنظم المعلومات الجغرافية أن يكون الطالب حاصلًا على شهادة البكالوريوس أو الليسانس، «بما في ذلك قسم الجغرافيا»، أو على درجة معادلة من إحدى الجامعات أو المعاهد العليا المصرية، أو أي معهد علمى معترف به من المجلس الأعلى للجامعات.

ويبدأ فتح باب التسجيل للبرنامج ابتداءً من يوم الأحد الموافق 30 أغسطس 2020، ويتطلب وجود المستندات التالية:

1- شهادة البكالوريوس أو الليسانس.

2- شهادة إتمام الخدمة العسكرية أو التأجيل.

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