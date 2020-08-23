شكرا لقرائتكم خبر عن أمين عام منظمة السياحة العالمية يبدأ جولة بالغردقة (تفاصيل الجولة) والان نبدء بالتفاصيل

أبو ظبي - بواسطة نهى اسماعيل - اشترك لتصلك أهم الأخبار

يبدأ الدكتور خالد عناني، وزير السياحة والآثار، وزوراب بولو ليكياشفيلى، الأمين العام لمنظمة السياحة العالمية، اليوم الأحد، جولة تفقدية للمنشآت السياحية بمدينة الغردقة للتأكد من تطبيق الإجراءات الاحترازية المتبعة بها لمواجهة انتشار فيروس كورونا.

وتشمل الجولة تفقد فندق الإقامة في تمام التاسعة صباحًا، ثم تفقد متحف آثار الغردقة في تمام العاشرة صباحًا، والانتقال لتفقد أحد المستشفيات في الغردقة، قبل تفقد مركز غوص بمدينة الغردقة.

ومن المقرر أن يقوم أمين عام منظمة السياحة العالمية ومرافقوه برحلة بحرية بعد تناول وجبة الغذاء بفندق الإقامة، ثم ختام الجولة بلقاء اتحاد أعضاء الغرف السياحية والمغادرة من مطار الغردقة الدولي للقاهرة في العاشرة من مساء الأحد.