شكرا لقرائتكم خبر عن غدا.. أنور مغيث مدير المركز القومي للترجمة السابق في «نجوم» علي «لايف» والان نبدء بالتفاصيل

أبو ظبي - بواسطة نهى اسماعيل - اشترك لتصلك أهم الأخبار

يستضيف برنامج نجوم على لايف الاستاذ الدكتور أنور مغيث استاذ الفلسفة الحديثة والمعاصرة ومدير المركز القومي للترجمة الاسبق غدا الاثنين في السادسة مساء على شاشة نايل لايف

ويتناولون الحديث مشواره وانجازاته وعشقه للترجمة واهم الجوائز التي نالها اثناء مشواره البرنامج اعداد ولاء شعراوي اخراج شريف عبدالهادي تقديم احمد علاء الدين

يذكر ان الدكتور انور مغيث نال العديد من الجوائز والتكريمات اخرها جائزة الدولة التقديرية لعام 2020.وجاىزة ابن خلدون في الترجمة من المنظمة الفرانكوفونية

يذاع برنامج نجوم على قناة نايل لايف غدا الاثنين في السادسة مساء