شكرا لقرائتكم خبر عن اكتشاف إصابات جديدة من أخطر أنواع «النمل الأبيض» تغزو أحياء الإسكندرية (صور) والان نبدء بالتفاصيل

أبو ظبي - بواسطة نهى اسماعيل - اشترك لتصلك أهم الأخبار

كشف أكاديميون متخصصون في مركز جامعة الاسكندرية لمكافحة النمل الأبيض، ظهور إصابات جديدة للنمل الابيض، خاصة من النوع الخطير المعروف بالنمل التحت أرضى، في مناطق غرب الإسكندرية في العجمى والبيطاش بمعدلات كبيرة، فضلاً عن ظهور مستعمرات جديدة في وسط وشرق المدينة وديوان عام الجامعة بالشاطبى، نتيجة موجة الحر واكتظاظ المستعمرات الحالية ما يتسبب في فوران للنمل وحدوث إعادة العدوى بأفراد النمل المجنحة .

وقال الدكتور أحمد محمد سليمان، مدرس علم الحشرات الاقتصادية بكلية الزراعة في جامعة الاسكندرية،عضو فريق العمل بمركز جامعة الاسكندرية لمكافحة النمل الابيض،أن المركز يتلقى العشرات من البلاغات من مواطني أحياء الإسكندرية خاصة غرب ووسط وشرق في مناطق سموحه والابراهيمية وكفر عبده والشاطبي وفوزى معاذ ومحرم بك وسبورتنج وتعاونيات سموحة من وجود مستعمرات للنمل الأبيض تصل أعدادها إلى ملايين الأفراد ما يهدد منازلهم وخاصة أثاث البيوت من موبيليا وباركية، فضلاً عن انتقال هذه المستعمرات بين المنازل والمناطق، مشيراً إلى أنه تم معاينة نحو 30 شكوى خلال الصيف الحالى والعام الماضى حيث تم معاينة 18 موقع شكوى خلال الشهر الماضى، وتم تنفيذ 6 عمليات منها والباقى تم رفضه لأسباب خارجه عن ارادة المركز .

وقال «سليمان»، – في تصريحات لـ«المصرى اليوم»–، أنه تم رصد إصابات جديدة في البيطاش والعجمى غرب الاسكندرية، خاصة وجود النمل الابيض من نوع التحت ارضى، مشيراً إلى أن الأمر في تزايد للاسف الشديد ما يضع مسؤولية أكبر على عاتق المركز الذي حقق نتائج ايجابية كبيرة منذ تشغيله منذ ما يقرب من عامين دون تسليط الضوء من الإعلام على نشاطه.

وأوضح أن الاسكندرية عبارة عن مستعمرة كبيرة للنمل الابيض، تحتضن مستعمرات عديدة تتركز في أشهر مناطقها على الاطلاق في سموحه باطرافها المتعددة وهى الابراهيمية وسبورتنج وكفر عبده وتعاونيات سموحه، وحالياً اكتشفنا ظهور إصابات جديدة في البيطاش والعجمي والتى ظهرت بشكل كبير وواضح وكذا منطقة بحرى والجمرك، لا سيما في البنايات القديمة وديوان عام جامعة الاسكندرية وأحياء وسط وشرق بالكامل مصابة، لافتاً إلى أن المستعمرة الأم هي سموحة والتى تسيطر عليها منذ 20 سنة مضت، إلا أنها بدأت في الظهور بشكل كبير في المناطق المحيطة بسموحة .

ولفت إلى أن الهدف الرئيسى للمركز يكمن في التعريف بالنمل الابيض والتفريق بينه وبين سوس الخشب، والسعي لعدم تفاقم المشكلة، منتقداً ما تقوم به بعض شركات مكافحة النمل الابيض الغير متخصصة،والتى تعمل بطريقة غير متخصصة وغير احترافية.

وأوضح «سليمان»، أن المستعمرات تنشط بشكل مخيف في فصل الصيف، نظراً لارتفاع الحرارة وبالتالي تشكل خطورة داهمة بخلاف الشتاء التي تنحسر، لافتاً إلى أن مبنى ديوان الجامعة يواجه مستعمرة كبيرة وغير طبيعية وان كان تم مكافحة طابق من طوابقه فقط .

ورداً على سؤال حول مخاوف البعض من تسبب النمل الابيض في انهيار المنازل، قال أن هذا الكلام غير صحيح بالمرة، لأن النمل الابيض لا يؤثر على الأساس ولا علاقة به بانهيار البنايات وهذا الامر مغلوط تماما فالنمل لا يأكل الاساس وانما يتحرك في الطوب الحرارى أو الفراغات ولا يأكل الاسمنت كونه يبحث فقط عن الفراغات بين الطوب والاسمنت للتحرك من خلالها .

وقال إن النمل التحت أرضى هو اخطر الانواع، كون أعداده أكبر وينتقل من شقة إلى أخرى بسرعة لتكوين مستعمرات ويكون موجود في التربة قبل البناء ويخرج لعمل مستعمراته في الاسقف والحوائط.

وأشار إلى أن هناك نوعان من النمل الابيض، هما النمل الأبيض (الخشب الجاف) وهو موجود في مصر كلها من خلال الخشب المتعفن أو الأخشاب المستوردة التي لم يتم تبخيرها ويصيب الأخشاب الجافة والأثاث الخشبية، ومستعمراته تصل إلى مئات الافراد، وليس له اتصال بالأرض حيث يمكن للمستعمرة احتلال قطعة خشب صغيرة، ويتم تكوين المستعمرة داخلها حيث تقوم الحوريات بدور الشغالات، والنوع الثانى هو النمل الأبيض تحت الأرضي، وهى أنواع تعيش سطح الأرض وتصل مستعمراتها إلى ملايين الأفراد، كما ينقسم النمل التحت أرضى إلى عدد من الأنواع التي تعيش في المناطق البيئية المختلفة، مشيراً إلى أن النمل الأبيض هو نوع من الحشرات المتنوعة بيئيا وذات أهمية اقتصادية حيث أنها تتغذى على السليلوز، لا سيما في الخشب وينتشر النمل الأبيض في جميع أنحاء العالم وبخاصة في المنطقة الاستوائية والتي تفضل المواد النباتية العضوية .

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وشدد على أنه لا يوجد تأثير للنمل الأبيض على أساسات المباني الخرسانية، لكنه يأكل الخشب ويتغذى على المواد السليلوزية والبيوت القديمة والاسقف الخشبية وبامكانه اصابة الحجرات والتنقل من خلال التنقل عبر طبقة لا تتعدى 10 سنتيمترات من طبقة النقاشة التي تعلو المحارة، ويتنقل من حلق باب إلى آخر ومن شباك إلى آخر كما يتحرك في طبقة خفيفة وراء السيراميك، مشيراً إلى أن الأخطر هو النوع التحت أرضى .

وعلى الجانب الآخر، قال المهندس طارق صالح وكيل وزارة الزراعة واستصلاح الأراضى في الاسكندرية، أن إدارة المكافحة في المديرية تقوم بإجراءات قوية لمواجهة النمل الأبيض ومكافحته فور ورود الشكوى إلى الادارة، والتعامل الفورى من خلال الفحص والمعاينة الميدانية وصرف المبيد اللازم.

وأوضح «صالح»، – في تصريحات لـ«المصرى اليوم»–، أن المديرية تتحرك في 3 اتجاهات فيما يتعلق بحشرة النمل الابيض، وهى الاتجاه الأول النمل الابيض «فوق أرضى»، حيث جرى مكافحة وعلاج 250 وحدة من إجمالي 275 وحدة تم الإبلاغ عنها، وتبين عدم وجود اصابة في 35 وحدة، وذلك خلال الفترة من 1 ديسمبر 2019 وحتى 19 أغسطس 2020 .

وأشار إلى أنه بالنسبة للنمل الابيض «تحت ارضى»، تم تنفيذ رش وقائى للأراضى المزمع البناء عليها قبل الشروع في البناء بواقع 226 منشأة، وجرى استخدام 1793 لتر مبيدات، تنوعت ما بين 47 منشأة في حى المنتزة، و39 في شرق، و36 في العجمى، و35 في وسط، و19 في غرب، و6 في الجمرك، و44 في العامرية، مشيرا إلى ان المديرية تقوم برش علاجي للعمارات السكنية المصابة وتم علاج عمارة مصابة في حى وسط بـ7 لتر مبيدات.