شكرا لقرائتكم خبر عن غدا.. حفل موسيقي لـجهاد عمران و«ريفيروود» ونوران أبو طالب على مسرح مكتبة الإسكندرية والان نبدء بالتفاصيل

أبو ظبي - بواسطة نهى اسماعيل - اشترك لتصلك أهم الأخبار

يقدم مركز الفنون التابع لقطاع التواصل الثقافي حفلا موسيقيًا يجمع بين فريقي: «جهاد عمران»، و«ريفروود» في تمام الثامنة مساء الغد الإثنين، على المسرح المكشوف بمكتبة الإسكندرية. وذلك ضمن فعاليات مهرجان الصيف الثامن عشر والذي يواصل فعالياته حتى 29 أغسطس.

تأسس فريق مشروع جهاد عمران الموسيقى في العام 2015 في الإسكندرية على يد المهندس جهاد عمران وانضم إليه عددًا من العازفين ليكوِّن فرقة تهتم بمزج الموسيقى المصرية بالموسيقى اللاتينية وموسيقى الروك. أما ريفيروود فهو فريق سكندري تأسس في عام 2018 على يد عازف الجيتار محمود نادر، يتكون الفريق من خمسة عازفين يهتمون بتقديم موسيقى الروك والميتال في شكل جديد للجمهور المصري والعربي.

وبعد النجاح الذي شهده حفلها الأول على مسرح مكتبة الإسكندرية الصيف الماضي، يقدم مركز الفنون التابع لقطاع التواصل الثقافي بالمكتبة حفلا موسيقيا للفنانة الشابة نوران أبوطالب في تمام التاسعة مساء يوم الأربعاء الموافق 26 أغسطس على المسرح المكشوف بمكتبة الإسكندرية، نوران أبوطالب مطربة مصرية شابة تعد من أبرز الأصوات الحالية في مجال الأندرجراوند.. برعت في غناء أغنيات البوب والجاز ولها أعمالها الخاصة بها، وكذلك بعض التجارب التمثيلية.