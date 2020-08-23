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شكرا لقرائتكم خبر عن كيفية الحصول على الرقم السرى لطلاب الثانوية العامة 2020 والان نبدء بالتفاصيل
أبو ظبي - بواسطة نهى اسماعيل - اشترك لتصلك أهم الأخبار
يستطيع الطالب الوصول إلى الرقم السرى لطلاب الثانوية العامة 2020 للتقديم الالكترونى للتنسيق، والذي يبحث عنه الآن طلاب المرحلة الأولى، عند تسجيل الرغبات، وذلك بحسب ما نشره موقع التنسيق على بوابة الحكومة المصرية www.Tansik.Egypt.gov.eg ، وذلك من خلال استمارة النجاح الخاصة بالطالب.
ونشر موقع التنسيق صورة استمارة نجاح موضحا بها مكان الرقم السرى المطلوب إدخاله فى تنسيق الكليات 2020، ويحتاج إليه الطلاب فى تنسيق المرحلة الأولى 2020، ومليون مبروك لطلاب المرحلة الأولى من تنسيق الجامعات.
وإليكم صورة الاستمارة الموضح بها الرقم السرى المطلوب فى تسجيل الرغبات:
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