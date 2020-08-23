شكرا لقرائتكم خبر عن وزير الإسكان: بدء تسليم أراضي الإسكان المميزة والاجتماعي بحدائق أكتوبر ديسمبر المقبل والان نبدء بالتفاصيل

أبو ظبي - بواسطة نهى اسماعيل - اشترك لتصلك أهم الأخبار

قال الدكتور عاصم الجزار، وزير الإسكان والمرافق والمجتمعات العمرانية، الأحد، إن جهاز مدينة حدائق أكتوبر سيبدأ، الثلاثاء 1/12/2020، وحتى الخميس 17/12/2020، في تسليم قطع الأراضي السكنية بمنطقة الـ32 فدانًا أراضي إسكان مميزة، وقطع أراضي الإسكان الاجتماعي الـ116 قطعة.

وقال المهندس أشرف فتحي، رئيس جهاز تنمية مدينة حدائق أكتوبر، أنه سيتم تسليم قطع أراضي الإسكان الاجتماعي (116 قطعة)، من 1: 30، يوم الثلاثاء 1/12/2020، ومن 31: 60، يوم الأربعاء 2/12/2020، ومن 61: 90، يوم الخميس 3/12/2020، ومن 91: 116، يوم الأحد 6/12/2020.

وأضاف رئيس جهاز تنمية مدينة حدائق أكتوبر، أنه سيتم تسليم قطع أراضي الإسكان المميزة بمنطقة الـ32 فدانًا، من 1: 30، يوم الإثنين 7/12/2020، ومن 31: 60، يوم الثلاثاء 8/12/2020، ومن 61: 90، يوم الأربعاء 9/12/2020، ومن 91: 120، يوم الخميس 10/12/2020، ومن 121: 150، يوم الأحد 13/12/2020، ومن 151: 180، يوم الإثنين 14/12/2020، ومن 181: 193، يوم الثلاثاء 15/12/2020، مشيرًا إلى أنه تم تخصيص يومي الأربعاء 16/12/2020، والخميس 17/12/2020، لمن تخلف عن الاستلام في المواعيد المحددة.