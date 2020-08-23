شكرا لقرائتكم خبر عن حملة مكبرة تزيل 58 مبنى متعديًا على أملاك الدولة في البحيرة (صور) والان نبدء بالتفاصيل

أبو ظبي - بواسطة نهى اسماعيل - اشترك لتصلك أهم الأخبار

نفذت الوحدات الوحدات المحلية بمراكز إدكو وكوم حمادة والمحمودية والدلنجات حملات مكبرة لإزالة التعديات على الأراضى أملاك الدولة أسفرت عن إزالة 58 تعديًا على مساحة 10 آلاف و621 مترًا.

وقامت الوحدة المحلية بقرية أريمون فى مركز المحمودية بتنفيذ 40 قرار إزالة على مساحة 3127 مترًا مربعًا لتعديات على البر الأيمن لترعة المحمودية عبارة عن مبانى بقرية كفر نكلا.

حملة مكبرة لإزالة التعديات على أملاك الدولة فى البحيرة

ونفذت الوحدة المحلية لمركز إدكو 10 قرارات إزالة لتعديات على حرم الصرف الزراعى على مساحة 3487 مترًا مربعًا، كما أزالت الوحدة المحلية لقرية البريجات بمركز كوم حمادة عدد 7 تعديات على مساحة 3257 مترًا مربعًا، وأزالت الوحدة المحلية لقرية الوفائية حالة تعدٍ بالبناء على الأرض الزراعية على مساحة 750 مترًا مربعًا بقرية الوفائية فى مركز الدلنجات.

حملة مكبرة لإزالة التعديات على أملاك الدولة فى البحيرة

ومن جانبه قال اللواء هشام آمنة، محافظ البحيرة، باستمرار تكثيف حملات إزالة التعديات على أملاك الدولة والأرض الزراعية والمتابعة بشكل مستمر لمنع أي تعديات، وإيقاف عمليات البناء المخالف حفاظاً على الرقعة الزراعية وأملاك الدولة.

حملة مكبرة لإزالة التعديات على أملاك الدولة فى البحيرة

حملة مكبرة لإزالة التعديات على أملاك الدولة فى البحيرة

حملة مكبرة لإزالة التعديات على أملاك الدولة فى البحيرة

حملة مكبرة لإزالة التعديات على أملاك الدولة فى البحيرة