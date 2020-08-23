شكرا لقرائتكم خبر عن وزير الري: لجنة إيراد النهر في انعقاد مستمر لمتابعة موقف الفيضان وتحديد حجمه والان نبدء بالتفاصيل

أبو ظبي - بواسطة نهى اسماعيل - اشترك لتصلك أهم الأخبار

واصلت اللجنة الدائمة لتنظيم إيراد النهر اجتماعاتها برئاسة الدكتور محمد عبدالعاطي، وزير الموارد المائية والري، بحضور القيادات التنفيذية بالوزارة، السبت الموافق ٢١ أغسطس ٢٠٢٠، لمتابعة موقف الفيضان لهذا العام ومتابعة حالة الأمطار على النيل الأزرق.

وقال الدكتور محمد عبدالعاطي، وزير الموارد المائية والري، في تصريحات صحفية، الأحد، أن لجنة تنظيم إيراد النهر استعرضت موقف فيضان النيل، والإجراءات التي يتخذها كل من قطاع شؤون مياه النيل، ومركز التنبؤ بقطاع التخطيط بالوزارة، من رصد وتحليل وتقييم لحالة الفيضان، على مدار الأعوام المختلفة، من خلال النماذج الرياضية، واستقراء النتائج واستخلاص التنبؤات بفيضان النيل كمورد رئيسى للمياه في مصر، وكميات المياه المتوقع وصولها حتى نهاية العام المائى الحالى 2021-2022 وأشارت البيانات إلى أن معدلات الأمطار في تزايد على منابع النيل.

يأتي ذلك بينما أكد تقرير رسمي لوزارة الري أن المؤشرات الأولية للفيضان تُشير إلى أنه من المحتمل أن يكون أعلى من المتوسط وأن الوارد خلال أغسطس أعلى من نظيره في العام الماضي بالإضافة إلى أنه سوف يكون هناك مؤشر جيد عن حالة الفيضان في نهاية سبتمبر.

وأضاف التقرير أنه يتم التنسيق على مدار الساعة بين الري المصري بالسودان ونظيره السوداني في إطار من التعاون المتبادل وتبادل البيانات والمعلومات وإجراء القياسات المشتركة في بعض محطات القياس، مشيرا إلى أن مركز التنبؤ بالفيضان التابع لقطاع التخطيط وباقي أجهزة الوزارة تتابع خرائط الأمطار على منابع نهر النيل من بداية السنة المائية في شهر أغسطس وتشير صور التنبؤ بسقوط الأمطار خلال الفترة من (22 إلى 24) أغسطس 2020 والتي يتبين منها ارتفاع معدل سقوط الأمطار.

ولفت وزير الري إلى أن اللجنة العليا لمتابعة إيراد النهر في حالة انعقاد مستمر لاتخاذ ما يلزم من إجراءات للتعامل مع الفيضان لهذا العام.

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