شكرا لقرائتكم خبر عن رئيس الوزراء يصدر قرارا باعتبار عدد من المشروعات من أعمال المنفعة العامة والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - أصدر الدكتور مصطفى مدبولى ، رئيس الوزراء، قرار بإعتبار كلا من مشروع اقامة محطة معالجة الصرف الصحى بمركز إمبابة بالجيزة ومشروع استكمال تنفيذ مشروع نزع ملكية العقارات اللازمة لتوسعه شارع محمد أنور السادات بالجيزة من أعمال المنفعة العامة . ونشرت الجريدة الرسمية قرار رئيس الوزراء باعتبار مشروع تطوير طريق الفيوم من تقاطعه مع الطريق الدائرى الاوسطى وحتى ميدان الرماية ومشروع اقامة محطة معالجة صرف الصحى بمنشاة القناطر بالجيزة من اعمال المنفعة العامة .

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