شكرا لقرائتكم خبر عن الأرصاد: لا توجد موجات حارة مقبلة.. وانخفاض الحرارة والرطوبة منتصف سبتمبر والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - قالت الدكتورة إيمان شاكر، وكيل مركز الاستشعار عن بُعد بالهيئة العامة للأرصاد الجوية، إن حالة الطقس اليوم والأيام المقبلة، ستكون في معدلاتها الطبيعية لهذا الوقت من العام.

وأضافت شاكر، في مداخلة هاتفية لبرنامج «صباح البلد»، أن الطقس معتدل على السواحل الشمالية ومائل للحرارة رطب على الوجه البحري والقاهرة وشمال الصعيد، بينما شديد الحرارة في جنوب الصعيد، ولطيف أثناء ساعات الليل والصباح الباكر.

وحول نسب الرطوبة، قالت وكيل مركز الاستشعار عن بُعد، إن نسب الرطوبة ما زالت مرتفعة وتستمر حتى منتصف شهر سبتمبر، ثم تبدأ الأحوال الجوية في التحسن بعدها مع دخول فصل الخريف، لتنخفض الرطوبة ودرجة الحرارة، موضحة أنه حتى الآن ليست هناك موجات حرارة خلال الفترة المقبلة، على الرغم من استمرار منخفض الهند الموسمي في تأثيره.

وأشارت وكيل مركز الاستشعار عن بُعد، إلى أن درجة الحرارة تتراوح بين 35 و36 درجة على مدار اليومين المقبلين، مضيفة بأن الخرائط الجوية لا تشير إلى وجود موجات حارة مقبلة.