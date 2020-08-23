المصلحة تحكم.. خناقة بين أبواق عزمى بشارة وجبهة الإخوان بتركيا "فيديو"

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القاهرة - بواسطة محمد صلاح - خلاف جديد وأزمة نشبت بين عزمى بشارة عضو الكنيست السابق وجبهة الإخوان فى تركيا، أحد القيادات الإخوانية شن هجومًا على عزمي بشارة، متهمين إياه بأنه يخدم أجندات خارجية ويسعى لهدم الهوية الإسلامية، وهو ما يكشف عن حالة التخبط التي تشهدها وسائل إعلام الجماعة الإرهابية في تركيا ولندن.
كما شنت الإخوانية إحسان الفقيه هجومًا عليه قائلة: "هل يعي إخوتنا في قطر أنه يُروّج لنسخة جديدة من الإسلام بأسلوب خبيث من خلال المنصات والمنابر الإعلامية
التي يُشرف عليها بأموالهم؟!
فى وقت سابق خرج الهارب محمد ناصر ووصف عزمى بـ"الجاسوس القومجى" و"الجاسوس الإسرائيلى " وأنه "يكره كل ما هو إسلامى" وأن "الأمير تميم يصرف على عزمى بشارة الذى تربى في أحضان الصهاينة" كل ما سبق يؤكد أن حلفاء الأمس أصبحوا أعداء اليوم وليس لديهم قيم أو أهداف نبيلة كما يزعمون.
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