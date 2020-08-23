شكرا لقرائتكم خبر عن طلاب هندسة الأزهر يصممون نظام كهربائى لبنك ومستشفى بالطاقة الشمسية والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - أكد الدكتور إبراهيم نصار، رئيس قسم الهندسة الكهربائية بكلية الهندسة بنين جامعة الأزهر بالقاهرة، أنه تم مناقشة مشاريع تَخَرُّج طلاب الفرقة الرابعة وطالباتها، شعبة قوى وآلات كهربائية في كليتي: الهندسة بنين، والهندسة بنات، تحت إشرافه والمهندس فايز كامل، والمهندس محمد فتحي، المدرسين المساعدين بالقسم، وبمشاركة لجنة المناقشة والمكونة من كُلٍّ من: الدكتور سيد البنا، والدكتور محمود الدباح من قسم الكهرباء، والدكتور محمد عبد ربه، مدير الجودة بشركة سيمنز.

وأضاف نصار، أن الطلاب نفذوا مشروعِ تصميمِ التركيبات الكهربائية لبنكٍ ومستشفًى وتغذيتهما بنظام الطاقة الشمسية، لافتا إلى أن الطلاب قاموا بتركيب نظام الطاقة الشمسية بقدرة 2 كيلو وات فوق سطح مبنى قسم الهندسة الكهربائية؛ لتغذية الإنارة والأجهزة بمعمل داخل القسم؛ ليعمل بالطاقة الشمسية مباشرة.

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وأضاف رئيس قسم الهندسة الكهربائية بكلية الهندسة بنين جامعة الأزهر، أن الطاقة الشمسية تعدُّ من أهم موارد الطاقة، التي بدأت تشكل المصدر الأهم للطاقة البديلة، وبدأ العالم يتجه إلى الطاقة الشمسية وطاقة الرياح كموردين للطاقة البديلة، ويأتي المشروع تمشيًا مع جهود الدولة المصرية للحفاظ على الطاقة والبيئة.