شكرا لقرائتكم خبر عن القابضة للمطارات: جميع الموانئ الجوية المصرية مجهزة بالكاميرات الحرارية والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - أكد المهندس محمد سعيد محروس، رئيس مجلس إدارة الشركة المصرية القابضة للمطارات والملاحة الجوية، أنه يتم تطبيق كافة الإجراءات الاحترازية منذ عودة الطيران أول يوليو الماضى، مشيرًا إلى أنه تم استقبال رحلتين طيران أمس السبت من بولندا.

وذكر أن جميع المطارات المصرية مجهزة بالكاميرات الحرارية سواء السفر أو الوصول مع الالتزام بارتداء الكمامة الطبية، مضيفًا أنه يتم توجيه السائح لمنطقة الجوازات عن طريق كود برنت على أراضى المطارات تجنبا للزحام يعقبه منطقة الجمارك ومن ثم التوجه إلى الفنادق.

وقال خلال مداخلة هاتفية ببرنامج "هذا الصباح" والمذاع عبر فضائية ا"كسترا نيوز"، إنه بمجرد استقبال الأفواج السياحية لصالة الوصول يتم تأمينهم بكاميرات حرارية وفى حالة ارتفاع درجة حرارة أحد القادمين من الخارج تضع هذه الكاميرا علامة عليه ويبدأ التعامل معه من خلال الحجر الصحى.

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واستقبل مطار مرسي علم الدولي، مساء أمس السبت، رحلتين طيران قادمتين من المطارات البولندية، تقلان علي متنهما 375 سائحا، حيث تعد تلك الرحلات اول رحلات بولندية ورحلات قادمة من الاتحاد الاوربي تصل لمرسي علم عقب حائحة فيروس كورونا المستجد .

وكشف مصدر بمطار مرسي علم ان تم الرحلة الاولي وصلت من مطار وارسو وتقل علي متنها 189 راكب، والثانية وصلت من مطار كانوفيتسا البولندي وتقل علي متنها 186 سائح، مؤكدا أن تم تطبيق الاجراءات الاحترازية علي الركاب من حيث عمليات التعقيم والكشف علي دراجات الحرارة والتاكد من ارتداء الكمامات .