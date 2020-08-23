شكرا لقرائتكم خبر عن التعليم العالى: عدد طلبات الالتحاق بالجامعات الأهلية الجديدة اقترب من 10 آلاف والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - كشف الدكتور محمد أبو شعيرة رئيس القطاع الهندسى بالمجلس الأعلى للجامعات فى تصريح لـ ”الخليج 365”، أن عدد الطلاب الذين تقدموا بطلبات للتسجيل للالتحاق بالجامعات الأهلية الجديدة اقترب من 10 آلاف طالب وذلك منذ إتاحة موقع التسجيل للالتحاق بالجامعات الأهلية الجديدة أمس .

كانت وزارة التعليم العالى والبحث العلمى، أعلنت عن فتح باب التقدم للجامعات الدولية الأهلية (جامعة الملك سلمان الدولية بفروعها بمدينة الطور، ورأس سدر، وشرم الشيخ)، وجامعة الجلالة، وجامعة العلمين الدولية، بدءا من أمس السبت 22 أغسطس وحتى يوم الأحد 30 أغسطس وذلك من خلال الموقع الالكترونى.

http://admission.egypt-hub.edu.eg/ ويتضمن الموقع كافة البرامج وشروط التقدم، والحد الأدنى لمجموع الطالب فى كل مجال من مجالات الدراسة، بالإضافة إلى المصاريف الدراسية الخاصة بكل مجال.

ويجب أن يقوم الطالب الراغب فى التقدم للجامعات، بعمل حساب شخصى على الموقع، وإدخال بياناته التفصيلية شاملة مجموعه فى الثانوية العامة أو الشهادة المعادلة الحاصل عليها، ورفع نسخة ضوئية من كافة المستندات الدالة على نجاحه فى صورة ( pdf )، ثم يقوم الطالب باختيار الجامعة والكلية والبرنامج المراد التقدم إليه، واتباع الإرشادات الموجودة على الموقع ثم حفظ البيانات والاحتفاظ باسم المستخدم وكلمة السر ورقمه الكودى لمتابعة نتائج تقديمه.

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وأكدت الوزارة أنه سيتم إخطار الطالب الذى يتم قبوله بصفة مبدئية عبر البريد الإلكترونى بموعد الاختبار المخصص له وذلك بعد مراجعة أوراق التقديم والتأكد من صحتها، كما سيتم إبلاغ الطالب من خلال البريد الإلكترونى بمجالات الاختبار والزمن المخصص له والفترة المسموح بها لإجراء الاختبار وتوقيت الإجابة لكل سؤال، ونظام الإجابة، وكذلك إخبار الطالب المقبول بصفة مبدئية بمواعيد وأماكن إجراء المقابلة الشخصية التى تلى مرحلة الاختبار.

وحدد الموقع الرسمى للجامعات الأهلية مواعيد اجراء اختبارات القبول للطلاب الجدد الراغبين فى الالتحاق بالجامعات من الفترة 5 سبتمبر إلى 7 سبتمبر ، على أن يجرى اختبار التفكير المنطقى والنقدى 8 سبتمبر و9 سبتمبر .

ويتبع ذلك إعلان النتائج يوم 10 سبتمبر بناء على ترتيب المتقدمين طبقا لدرجات الاختبار، على أن تبدأ المقابلات الشخصية اعتبارا من يوم السبت الموافق 12 سبتمبر، على أن يكون الكشف الطبى ابتداء من يوم الخميس 17 سبتمبر.