شكرا لقرائتكم خبر عن تنسيق 2020.. الخشت: تطوير معامل تنسيق جامعة القاهرة وزيادة سعتها والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - قال الدكتور محمد عثمان الخشت رئيس جامعة القاهرة، إنه تم الاستعداد مبكرًا بمعامل تنسيق الجامعة، حيث تم تطوير المعامل وزيادة سعتها لاستقبال أكبر عدد من طلاب الثانوية العامة وأولياء أمورهم؛ لتسجيل رغباتهم إلكترونيًا، وتقديم التسهيلات اللازمة والخدمات المطلوبة خلال فترة التنسيق.

ونشر الدكتور محمد الخشت، على صفحته على موقع التواصل الاجتماعي فيس بوك، مقطع فيديو، يوضح فيه أنه تم توفير أماكن مناسبة لانتظار الطلاب وأولياء أمورهم، لعدم التزاحم والتكدس بالمعامل، حيث تم وضع خطة احترازية لتنظيم عملية التسجيل داخل وخارج المعامل لضمان سلامة جميع المترددين والموظفين.

واستقبلت معامل تنسيق جامعة القاهرة، أمس، بمقارها بكليات الهندسة والزراعة والدراسات العليا للبحوث الإحصائية، طلاب الثانوية العامة بشعبتيها العلمي والأدبي، لإجراء التنسيق الإلكترونى بالمرحلة الأولى للعام الدراسي الجديد 2020- 2021 والتي بدأت من 22 أغسطس وحتى 26 أغسطس.

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وتضم معامل تنسيق جامعة القاهرة 320 جهاز حاسب آلي حديث مزود بالإنترنت وطابعات حديثة لطباعة بطاقات ترشيح الطلاب، حيث تضم كلية الهندسة 120 جهاز، وكلية الدراسات العليا للبحوث الإحصائية 100 جهاز، وكلية الزراعة 90 جهاز.

وتستمر معامل تنسيق جامعة القاهرة الثلاثة في العمل طوال فترة التنسيق، ويتواجد بها موظفون مختصون لتقديم المعلومات الكافية للطلاب وأولياء الأمور دون التدخل في رغباتهم، إلى جانب فنيين مدربين لحل أي مشكلة قد تطرأ سواء في أجهزة الحاسب الآلي أو الانترنت أو الطابعات.