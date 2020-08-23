طلاب الثانوية دور ثان يدخلون لجان الامتحان ملتزمين بإجراءات كورونا الاحترازية

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القاهرة - بواسطة محمد صلاح - بدأ طلاب الدور الثانى بالثانوية العامة قبل قليل دخول لجان الامتحان استعدادا لاداء اختبار مادة اللغة الأجنبية الثانية، ملتزمين بالاجراءات الاحترازية لمواجهة فيروس كورونا المستجد، حيث تم السماح للطلاب بدخول اللجان من خلال المرور من بوابات التعقيم مع قياس درجة حرارتهم، وارتدائهم الكمامات.





ووصل عدد الطلاب المتقدمين لأداء امتحانات الدور الثاني إلي 110900 طالب وطالبة، وعدد لجان السير إلي (351) لجنة على مستوى الجمهورية، كما يؤدي طلاب مدارس المتفوقين في العلوم والتكنولوجيا (STEM ) وطلاب الثانوية العامة المكفوفين امتحان الدور الثاني.



وشدد الدكتور رضا حجازي على الالتزام بتعليمات الوزارة والإجراءات الوقائية والتدابير الاحترازية في لجان الامتحانات قبل وأثناء الامتحانات بما يضمن انتظام سير الامتحانات، واتخاذ كافة الإجراءات الكفيلة بتوفير المناخ الهادئ والآمن للطلاب خلال فترة انعقاد الامتحانات.





ووجه حجازى، رؤساء اللجان بتنفيذ آليات التعقيم على الطلاب وجميع المشاركين في أعمال الامتحانات (المنتدبين للجان السير المنتدبين لتقدير الدرجات والعاملين بلجان الإدارة ولجان النظام والمراقبة) للحفاظ على الصحة العامة لجميع المشاركين، وأعداد الطلاب باللجان الفرعية بحد أقصى 14 طالبًا للحفاظ على المسافات الآمنة بين الطلاب أثناء أداء الامتحان، مع حظر اصطحاب التليفون المحمول أو أى وسيلة تساعد على الغش، ومنع التدخين داخل اللجنة سواء من الطالب أو المعلم.







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