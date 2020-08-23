شكرا لقرائتكم خبر عن التعليم تتابع وصول أسئلة امتحان اللغة الثانية للجان الدور الثانى للثانوية والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - تتابع غرفة عمليات امتحانات الدور الثانى للثانوية العامة وصول أسئلة اللغة الأجنبية الثانية إلى لجان سير الامتحانات، استعدادا لاداء الطلاب الامتحانات فى العاشرة صباح اليوم.

وقالت مصادر مسئولة: إن الأسئلة وصل إلى اللجان مؤمنة بالكامل وتسلم رؤساء لجان السير صناديق الأسئلة ولا يتم فتحها إلا قبل بدء الامتحان بدقائق، موضحة أنه بمجرد استلامها من قبل رئيس اللجنة فهى أصبحت مسئوليته.

ووصل عدد الطلاب المتقدمين لأداء امتحانات الدور الثاني إلي 110900 طالب وطالبة، وعدد لجان السير إلي (351) لجنة على مستوى الجمهورية، كما يؤدي طلاب مدارس المتفوقين في العلوم والتكنولوجيا (STEM ) وطلاب الثانوية العامة المكفوفين امتحان الدور الثاني.

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وشدد الدكتور رضا حجازي على الالتزام بتعليمات الوزارة والإجراءات الوقائية والتدابير الاحترازية في لجان الامتحانات قبل وأثناء الامتحانات بما يضمن انتظام سير الامتحانات، واتخاذ كافة الإجراءات الكفيلة بتوفير المناخ الهادئ والآمن للطلاب خلال فترة انعقاد الامتحانات.

ووجه حجازى، رؤساء اللجان بتنفيذ آليات التعقيم على الطلاب وجميع المشاركين في أعمال الامتحانات (المنتدبين للجان السير المنتدبين لتقدير الدرجات والعاملين بلجان الإدارة ولجان النظام والمراقبة) للحفاظ على الصحة العامة لجميع المشاركين، وأعداد الطلاب باللجان الفرعية بحد أقصى 14 طالبًا للحفاظ على المسافات الآمنة بين الطلاب أثناء أداء الامتحان، مع حظر اصطحاب التليفون المحمول أو أى وسيلة تساعد على الغش، ومنع التدخين داخل اللجنة سواء من الطالب أو المعلم.