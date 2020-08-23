تنسيق 2020 .. معامل الحاسبات بالجامعات تواصل استقبال طلاب المرحلة الأولى

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القاهرة - بواسطة محمد صلاح - تنسيق 2020 ، تواصل معامل التنسيق بالجامعات الحكومة فتح ابوابها اليوم الأحد، لاستقبال طلاب المرحلة الأولى بتنسيق 2020 لتسجيل رغبات الالتحاق بالكليات ، حيث تستقبل الطلاب من الساعة التاسعة صباحا وحتى الثالثة عصرا.

وكانت انطلقت أمس السبت عمليات تسجيل الرغبات لطلاب المرحلة الأولى للتنسيق الثانوية العامة 2019 /2020 للالتحاق بالعام الجامعى الجديد، والتى من المقرر أن تستمر حتى يوم الأربعاء 26 أغسطس الجارى.

وكانت أعلنت وزارة التعليم العالى الحد الأدنى للقبول بالمرحلة الأولى للشعبة العلمية 400 درجة فأكثر أي بنسبة 97.60% والشعبة الهندسية 387 درجة فأكثر، أى بنسبة 94.40% والشعبة الأدبية 327.5 درجة فأكثر أي بنسبة 79.90% بواقع 149685 الف طالب وطالبة . وحددت وزارة التعليم العالى والبحث العلمى الخطوات التي يجب أن يتبعها الطالب للتسجيل من خلال موقع التنسيق الإلكترونى مع إطلاق المرحلة الأولى للتنسيق للثانوية العامة اليوم السبت، وذلك من خلال اتباع الخطوات الآتية: • قم بالدخول إلى موقع التنسيق الإلكتروني www.Tansik.Egypt.gov.eg • قم بإدخال رقم الجلوس والرقم السري الخاص بك. • قم بإدخال رغباتك بالترتيب الذي تراه مع ضرورة مراعاة القواعد التالية: Advertisements • يحدد الطالب أسلوب الاختيار إما بقطاعات التخصص المسموح بها لشعبته أو بالجامعات. • يختار الطالب الكلية أوالمعهد التي يرغب الالتحاق بها عن طريق قوائم التوزيع الجغرافي المتدرج والتي تم استحداثها للحد من ظاهرة اغتراب الطلاب. • تنقسم قائمة الكليات المسموح له بالالتحاق بها إلى 3 مجموعات طبقا للإدارة التعليمية التابع لها مدرسته. • يجب على الطالب اختيار الكليات في النطاق الجغرافي الأول قبل الاختيار فى النطاق التالى له. • ويمكن للطالب الانتقال بين تخصص وآخر بشرط استيفاء الشروط الموضحة أعلاه. • يجب على الطالب مراجعة الأقسام والشعب التي تعتبر كل منها رغبة مستقلة عند الترشيح لها. • بعد أن تنتهي من إدخال رغباتك يمكنك طباعة الرغبات التي قمت بإدخالها، ويعطيك البرنامج إيصال برقم محدد، ومؤرخ بتاريخ وساعة تقدمك. • يمكنك أيضا حفظ نسخة من رغباتك(Save As) علي حاسبك الشخصي حتى يمكنك الرجوع إليها وقت الحاجة. • إذا قمت بتعديل رغباتك عدة مرات(وهذا متاح لك) أعلم بأن الحاسب سيحفظ أخر تعديل فقط ويتم التنسيق وفقا لأخر تعديل قمت به.

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