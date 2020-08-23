شكرا لقرائتكم خبر عن هطول أمطار غزيرة خلال اجتياح العاصفة "لورا" جمهورية الدومينكان والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - قال المركز الوطنى الأمريكى للأعاصير، إن العاصفة المدارية لورا تحدث أمطارا غزيرة فى جمهورية الدومينيكان. وأوضح المركز، أنه رصد لورا على بعد 40 كيلومترا تقريبا من العاصمة سانتو دومينجو مصحوبا برياح سرعتها 80 كيلومترا فى الساعة.

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