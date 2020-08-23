شكرا لقرائتكم خبر عن " الزراعة" دورات تدريبة مكثفة حول الاستخدام الامن للمبيدات وطرق التخزين والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - تواصل لجنة المبيدات الزراعية بوزارة الزراعة ، تنفيذ أعمال الدورات التدريبة المكثفة حول الاستخدام الامن للمبيدات وطرق التخزين ، الى جانب تكثيف اللجان المرورية والحملات المكثفة ،على جميع أسواق ومنافذ بيع وتداول وانتاج المبيدات الزراعية ، للتأكد من سلامة المنتج ، وضبط المبيدات المحظور ومجهولة المصدر والمغشوشة والمبيدات الغير مصرح بها من قبل وزارة الزراعة والتى قد تضر بالإنتاج الزراعى وصحة المواطنين ،

وقال الدكتور محمد عبدالمجيد ،رئيس لجنة مبيدات الآفات الزراعية بوزارة الزراعة ، في تصريحات لـ " الخليج 365 "، من أجل رفع الوعي الزراعى ، تواصل اللجنة بتنظيم العديد من الدورات التدريبة على كيفية التعامل مع المبيدات من حيث الاستخدام الآمن والتخزين وأيضا كيفية التخلص من العبوات الفارغة والتى تمثل خطوره شديدة على البيئة والمواطنين وايضا ضرورة ارتداء ملابس واقية عند التعامل مع المبيدات وكذلك التعرف على البطاقة الاستدلالية الموجودة على عبوة المبيد والبيانات الموجوده بها ودلالة ألوانها، وقد تم تسليم المتدربات شهادات معتمدة من لجنة المبيدات وعددهن35 فتاة وسيدة في كل دورة.

وأضاف رئيس لجنة مبيدات الآفات الزراعية ،إن هناك متابعة دورية ، بتكثيف اللجان المرورية والحملات المكثفة من قبل لجنة المبيدات ، بالتعاون بين الأجهزة الأمنية وشرطة المسطحات المائية والبيئة وإدارة حماية المستهلك ومفتشى التموين وجهات الرقابة بوزارة الزراعة والإدارة المركزية لمكافحة الآفات الزراعية على جميع أسواق ومنافذ بيع وتداول وانتاج المبيدات الزراعية ، للتأكد من سلامة المنتج ، وضبط المبيدات المحظور ومجهولة المصدر والمغشوشة والمبيدات الغير مصرح بها من قبل وزارة الزراعة والتى قد تضر بالإنتاج الزراعى وصحة المواطنين.

Advertisements

وتتابع وزارة الزراعة واستصلاح الأراضي، ممثلة لجنة مبيدات الآفات الزراعية ، حملاتها التفتيشية المفاجئة على أسواق ومنافذ ومحال بيع المبيدات الزراعية وتتبع المنتج بمصانع الإنتاج ، للتأكد من المنتج المطروح ، وحظر المبيدات الغير مسجل من قبل وزارة الزراعة ، وضبط مجهول المصدر ، وضبط المغشوش وتحويل جميع المخالفات لجهات التحقيق لاتخاذ ما يلزم تجاه المخالفة، حفاظ على الصحة العام والإنتاج الزراعى.