للمربيين ..اعراض وعلاج الجلد العقدى للأبقار .. "الخدمات البيطرية " تجيب

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القاهرة - بواسطة محمد صلاح - أعلنت الهيئة العامة للخدمات البيطرية ، ممثلة في الإدارة المركزية للطب الوقائى بوزارة الزراعة ، متابعة ميداينة لتحصين الماشية ضد مرض الجلد العقدى للأبقار أن وجدت حالات بناء على الإبلاغ من قبل المربيين . وينشر ”الخليج 365”، عدة معلومات عن مرض التهاب الجلد العقدى فى الابقار وإجراءات الهيئة العامة للخدمات البيطرية لمواجهة وإعراضه وعلاجه. -مرض الجلد العقدى فيروسى يشبه تركيبته الجينية جدرى الأغنام والماعز. -يصيب مرض الجلد العقدى الأبقار. -ينتقل بواسطة الناموس أو تناول طعام وشراب ملوث بلعاب حيوانات مريضة. - مصدر العدوى القشور واللعاب والدموع والإفرازات الأنفية واللبن والسائل المنوى والأنسجة المصابة “الرئة، الطحال للحيوانات المصابة. - معدل الإصابة بمرض الجلد العقدى من5-45%، ومعدل النفوق يصل إلى 10 %. - المطهرات التى تستعمل للقضاء على الفيروس 1% فورمالين – ألفينول 2%. وتشمل أعراض مرض الجلد العقدى الذى يصيب الابقار . -ارتفاع درجة لـ41 التهاب بالجيوب الأنفية. -التهاب فى ملتحمة العين مسببة دموع غزيرة وعمى وإفراز غزير للعاب. Advertisements -نقص شديد فى إدرار اللبن وظهور عقد جلدية فى منطقة المناعم وبجلد الرقبة والضرع. -تنتشر الإصابة بمرض الجلد العقدى بأعداد كبيرة بالجسم قطرها يتراوح بين 1-7 سم. -تكون مؤلمة للحيوان عند لمسها ويمكن أن تظهر فى الأغشية المخاطية المبطنة للأنف والقناة الهضمية. - واعراض ظهور مرض الجلد العقدى للابقار أورام أو ديمية بمنطقة اللبب أسفل البطن . الإجراءات الوقائية المتبعة لمكافحة مرض الجلد العقدى. -الإبلاغ، والعزل، والعلاج. -التحصين فى نطاق بؤرة الإصابة بمرض الجلد العقدى. -السيطرة على الأسواق بالتنسيق مع المحافظين والمجالس المحلية. -السيطرة على حركة الحيوانات وانتقالها خلال فترة انتشار المرض. -توعية المربين بعدم شراء عجول من أسواق الحيوانات الحية خاصة مجهولة المصدر. -عدم دخول القطعان إلا بعد عزلها منفصلة لمدة 21 يوما.

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