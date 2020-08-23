"سياحة الأقصر" تعلن جاهزية القطاع لاستقبال السياح أول سبتمبر بطاقة 27 فندقا



محمد اسماعيل - القاهرة - كتب- يوسف عفيفي:

أعلن ثروت عجمي رئيس غرفة شركات السياحة بالأقصر، استعداد العاملين بالقطاع في المدينة لاستقبال السياح، واصفًا قرار التشغيل على غرار المحافظات الساحلية (جنوب سيناء والبحر الأحمر ومطروح) بالبشرى السارة.

وأوضح عمجي في تصريح لمصراوي، أن القرار جاء بناء على طلب جميع العاملين في القطاع السياحي بالأقصر وعلى رأسهم المحافظ المستشار مصطفى ألهم، والاستجابة من وزير السياحة والآثار الدكتور خالد العناني، خاصة بعد تراجع أعداد الإصابات بفيروس كورونا المستجد داخل المدينة.

وأكد أن جميع العاملين في الأقصر، على أتم الاستعداد منذ شهر ونصف مضى من تشغيل وفتح المنشآت السياحية في المحافظات الساحلية، لافتًا إلى ترخيص أكثر من 27 فندقا ثابتا بعد تسملهم شهادة السلامة الصحية منذ فترة طويلة، وهم على أتم الاستعداد لاستقبال السائحين.

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وعن الفنادق العائمة، قال عجمي، إن القطاع ينتظر الضوابط الخاصة بها، ومن المقرر أن تعلن الأسبوع المقبل، على أن يكون الفتح منتصف الشهر المقبل أو على حد أقصى أول أكتوبر 2020، لافتاً إلى أن عامل الوقت مهم لإبلاغ الشركات السياحية في الخارج، حيث إن قدوم الأجانب للأقصر لا يتم "في يوم وليلة" بل ستأخذ فترة الاستعداد والسفر وترتيب الطيران وخلافه فترة أكبر.

وأكد رئيس الغرفة بالأقصر، أن رحلات اليوم الواحد، من الأمور المهمة في الأقصر كون هذه الرحلات تعطي ضوء أخضرا لتتنفس مدينتي الأقصر والغردقة ويستطيع السائح الذهاب للقاهرة والأقصر.

وحول استعدادت المطارات، أوضح أنها مستعدة وجاهزة لاستقبال أية طائرات طبقا للإجراءات الإحترازية والوقائية المتبعة، بجانب شرط تحليل pcr الخاص بخلو القادم من فيروس كورونا، طبقا لتعليمات الحكومة، بالإضافة إلى استعداد الشركات لعمل عروض للمواطنين على مستوى السياحة الداخلية للموسم الشتوي المقبل.

وأعلنت محافظة الأقصر، استئناف حركة السياحة بالمحافظة ابتداء من 1 سبتمبر المقبل، مشيرة إلى أن هذا القرار جاء بعد التواصل عدة مرات بين كل من المستشار مصطفى ألهم محافظ الأقصر، والدكتور خالد العناني وزير السياحة والآثار، لدعم القطاع السياحي والعاملين به في ظل أزمة فيروس كورونا، والعمل على إعادة النشاط السياحي والمساعدة في إنعاش الاقتصاد.