شكرا لقرائتكم خبر عن بالأسماء.. مصرع 2 وإصابة 11 في حادث تصادم بطريق الصعيد بالمنيا والان نبدء بالتفاصيل

أبو ظبي - بواسطة نهى اسماعيل - اشترك لتصلك أهم الأخبار

لقي شخصان اثنين مصرعهما، فيما أصيب 11 آخرين في حادث تصادم بطريق الصعيد الصحراوي الغربي أمام مركز العدوة بالمنيا.

تلقى اللواء محمود خليل، مدير أمن المنيا، إخطارا بالحادث، فانتقل العقيد هشام حمزة، مأمور مركز شرطة العدوة، والرائد محمد صلاح، رئيس مباحث المركز، إلى موقع الحادث، وتبين تصادم سيارة ميكروباص بأخرى نقل بالطريق الصحراوي الغربي، ما تسبب في مصرع 2 هما مصطفي الفولى حسن، 40 سنة، ومحروس شعبان حجاج، 30 سنة، مقيمان بمركز مطاي، وإصابة 11 آخرين هم رجب رياض، 30 سنة، وربيع مسعود محمد، 38 سنة، وعلي عبدالسلام إبراهيم، 42 سنة، وسعد الدين عوض، 47 سنة، وعرفة أحمد الروبي، 54 سنة، ومصطفي محمود السيد، 31 سنة، ومؤمن محمد عبدالحفيظ، 47 سنة، وشقيقة مصطفي، 49 سنة، ومحمد أحمد محمد 35 سنة، وشحاتة عبدالحفيظ عبدالوهاب، 58 سنة، والعبدمحمد عبدالله، 60 سنة.

تم نقل المتوفيين والمصابين إلى مستشفي مغاغة العام، وقال الدكتور جابر سمعان، مدير مستشفي مغاغة العام، إه تم إجراء الإسعافات العاجلة للمصابين، وأصبحت حالتهم مستقرة، فيما وضعت جثتي المتوفيين بمشرحة المستشفي تحت تصرف النيابة العامة.

تحرر محضر بالواقعة وتولت النيابة العامة التصرف.