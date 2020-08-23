شكرا لقرائتكم خبر عن تعرف على تفاصيل مجموعات التقوية بمدارس المنوفية والان نبدء بالتفاصيل

أبو ظبي - بواسطة نهى اسماعيل - اشترك لتصلك أهم الأخبار

قال أحمد سويد، وكيل وزارة التربية والتعليم بالمنوفية، إن الأسبوع المقبل سيشهد تقديم المٌعلمين الراغبين في المشاركة في المجموعات الدراسية، موضحاً أن الباب مفتوح أمام خريجي كليات التربية، أو كليات العلوم والأداب غير المعينين، بشرط حصولهم على دبلوم تربوي.

وأضاف سويد أن الطالب من يختار المٌعلم الذي يرغب في الاستفادة من المادة العلمية التي يقدمها خلال مجموعات التقوية، وعند اكتمال المجموعة 15 طالبا يبدأ المٌعلم في المجموعة، مؤكداً اختيار بعض المدارس فقط لتكون مقرا لتلك المجموعات في كل قرية ومدينة ومركز، وشدد على أن العام الدراسي القادم سيشهد طفرة في الرقابة على المدارس لتقديم خدمة تعليمية متميزة.