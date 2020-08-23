أخبار × 24 ساعة.. فتح باب التقدم لمدارس المتفوقين للحاصلين على 98% بالإعدادية

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القاهرة - بواسطة محمد صلاح - سلسلة من الأخبار التى تهم الجمهور، وتتضمن عرضًا لنشاط الحكومة خلال الـ24 ساعة الماضية، حيث يقدم ”الخليج 365” قائمة بأهم الأخبار، خاصة الملفات الحيوية والخدمية كالتالى. الصحة: تفعيل مبادرة الرئيس السيسى لعلاج "مليون أفريقى" من فيروس C بالسودان الصحة: تسجيل 89 حالة إيجابية جديدة لفيروس كورونا.. و 12 حالة وفاة التعليم تفتح باب التقدم لمدارس المتفوقين للحاصلين على 98% بالإعدادية متحدث الكهرباء يكشف تفاصيل تقسيط المديونية خلال دفع الفواتير التضامن: استمرار صرف مساعدات تكافل وكرامة لمن تخلفوا عن المواعيد المحددة Advertisements "الزراعة": لجان مسح للجراد الصحراوى بالمناطق الحدودية..وتؤكد: الوضع آمن وزير الأوقاف يوجه قيادات المديريات بعدم فتح الزوايا لصلاة الجمعة وزير التعليم العالى يؤكد: مستعدون للموجة الثانية من فيروس كورونا بيان للسياحة: الأمين العام لمنظمة السياحة العالمية يزور مصر لبحث عودة الحركة

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