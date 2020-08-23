شكرا لقرائتكم خبر عن رئيس قسم النساء بمستشفى أرمنت: يمكن الحمل بتوأم من خلال المنشطات الطبية والان مع تفاصيل الخبر
القاهرة - بواسطة محمد صلاح - قال الدكتور محمد عز الدين، رئيس قسم النساء والولادة بمستشفى أرمنت التخصصى، إنه فى الشهر الثانى من الحمل وعند اكتشاف أن السيدة الحامل بها أكثر من توأم، نعمل على تخفيض أعداد التوأم من خلال التدخل الطبى، وجعلهم اثنين فقط حفاظاً على صحة الأم والأجنة، مشيراً إلى أن الأزهر أفتى بجواز ذلك.
وأضاف "عز الدين"، لبرنامج "التاسعة"، المذاع عبر القناة الأولى المصرية، أن تقليص عدد الأجنة التوأم يعود إلى موافقة الوالدين، فمنهم من يوافق وآخرون يرفضون ويصرون على استمرار الحمل بالعدد الموجود، لافتاً إلى أن ذلك يشكل خطراً على صحة الأم والأجنة، ولذلك نتابع مثل هذه الحالات بدقة منذ بداية الحمل.
وأكد "عز الدين" أن هناك منشطات تكون عاملا مساعدا على أن تجعل الأم تحمل بتوأم، موضحاً أن حمل الأم بتوأم يأتى بتعمد فى بعض الأحيان، مثل تناول الأم منشطات طبية للمبايض يجعلها تحمل بأكثر من جنين.
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