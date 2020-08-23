استئناف دعوى إلزام المحامين بعرض الميزانية العامة لجمعية محامين حلوان

محمد اسماعيل - القاهرة - كتب- محمود الشوربجي:

تنظر محكمة القضاء الإداري، الدائرة الثانية بمجلس الدولة، اليوم الأحد، الطعن المقام من مصطفى شعبان المحامي، والذي طالب فيه بإلزام نقابة محامين حلوان الفرعية بعرض الميزانية العامة للسنة الحالية على الجمعية العمومية.

اختصمت الدعوى التي حملت رقم 39448 لسنة 71 قضائية نقيب المحامين بصفته.

وذكرت الدعوى أن النقابة امتنعت عن عرض الميزانية للعام الحالي بالمخالفة لقانون اللائحة المنظمة لنقابة المحامين، مما يثير الريبة ويبعث بالشك.

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