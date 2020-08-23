مصر | بلاغ تكميلي لرفع الحصانة عن مرتضى منصور

كتب هاني نصر العربي في الأحد 23 أغسطس 2020 01:16 صباحاً - انت الان تقراء خبر بلاغ تكميلي لرفع الحصانة عن مرتضى منصور والان مع التفاصيل الكاملة فقط على الخليج 365

قدم الدكتور سمير صبري، بلاغًا تكميليًا للمستشار حمادة الصاوي، النائب العام، ضد مرتضي منصور المحامي، ورئيس مجلس نادي الزمالك، وعضو مجلس النواب.

والتمس "صبري"، في بلاغه إصدار أمر باتخاذ الإجراءات القانونية لرفع الحصانة البرلمانية عن النائب مرتضي منصور عضو مجلس النواب للتحقيق معه، موضحا أنه قد سبق وقدم البلاغ رقم 725 لسنة ٢٠٢٠ عرائض مكتب فني ضد المتهم مرتضى منصور، عن واقعة تطاوله على النائب العام والسادة المحامين العموم بالنيابة العامة، وبمراجعة كلمة المبلغ ضده؛ أمام مجلس النواب الموقر والتدقيق فيها تبين أن المتهم المدعو مرتضي منصور، وجه اتهامات تمس نزاهة وسمعة دولة النائب العام، والتي يعف اللسان عن ذكرها لتدنيها، مما يحق بشأن رفع الحصانة البرلمانية عن المبلغ ضده، لما بدر منه من عبارات تتوافر فيها كافة أركان جريمة السب والقذف، ونشر أخبار كاذبة والتطاول والتدخل في أعمال السلطة القضائية.

وطالب مقدم البلاغ، باتخاذ الإجراءات القانونية لرفع الحصانة البرلمانية عن المبلغ ضده، والتحقيق فيما ورد بهذا البلاغ وتقديمه للمحاكمة الجنائية العاجلة.

بلاغ آخر ضد مرتضى منصور

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كان الدكتور سمير صبري المحامي بالنقض والدستورية العليا، قدم بلاغًا، للمستشار حمادة الصاوي النائب العام، ضد مرتضى منصور، رئيس مجلس إدارة نادي الزمالك، عضو مجلس النواب، لتطاوله وتجاوزه في حق النائب العام، أثناء جلسة مجلس النواب.

وقال "صبري"، في بلاغه، إنه بتاريخ 17 أغسطس الجاري، وأثناء مناقشة مجلس النواب للطلب المقدم من النائب العام بشأن رفع الحصانة البرلمانية عن المبلغ ضده؛ لما بدر منه من إساءات وبذاءات بحق الشعب المصري، بالفيديو المتداول له عبر شبكة المعلومات الدولية (الانترنت)، تلفظ المبلغ ضده بعبارات تتوافر فيها كافة أركان جريمة التطاول والتدخل في أعمال السلطة القضائية.

وأشار مقدم البلاغ إلى أنه جاء على لسان "منور" وبالنص أثناء تلك الجلسة الآتي: ((لما يكون فيه فيديو مفبرك والتقرير قال لك مفبرك هي المشرحة ناقصة قتله، لما يكون في تلات عبارات حضرتك تحط ست عبارات من عندك في التقرير اللي جاي للمجلس مش موجوده في الفيديو يعني متفبرك وكمان حاطط عبارات مش موجودة في الفيديو حضرتك جبتها منين يافندم.. لما يكون متقدم البلاغات دي كلها بقالها ست أشهر.. مفيش إجراء واحد اتخذ، وانا بعد أربع أيام يجي طلب، البلاغ أتقدم لهم يوم 14 ـ 17 يتقدم طلب رفع الحصانة وانا اللي بتجامل يعني عاوز أوري شعب مصر كله اللجنة التشريعية مجاملتش مرتضى منصور ومجلس النواب ما بيجاملش مرتضى منصور).

وطالب صبري، باتخاذ الإجراءات القانونية لرفع الحصانة البرلمانية عن المبلغ ضده والتحقيق فيما ورد ببلاغة وتقديمه للمحاكمة الجنائية العاجلة.