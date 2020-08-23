أخبار مصر | 65 ألفا.. ارتفاع حالات الشفاء من فيروس كورونا في مصر

كتب هاني نصر العربي في الأحد 23 أغسطس 2020 01:16 صباحاً - انت الان تقراء خبر 65 ألفا.. ارتفاع حالات الشفاء من فيروس كورونا في مصر والان مع التفاصيل الكاملة فقط على الخليج 365

ارتفع معدل حالات الشفاء من فيروس كورونا منذ بدء انتشاره ليصل لـ65118 حالة بعد تسجيل 800 حالة شفاء اليوم السبت، حسبما أعلن البيان اليومي لوزارة الصحة والسكان.

وأعلنت وزارة الصحة والسكان، اليوم، السبت، عن خروج 800 متعافيين من فيروس كورونا من المستشفيات، وذلك بعد تلقيهم الرعاية الطبية اللازمة وتمام شفائهم وفقًا لإرشادات منظمة الصحة العالمية، ليرتفع إجمالي المتعافيين من الفيروس إلى 65118 حالة حتى اليوم.

وأوضح مستشار وزيرة الصحة والسكان لشئون الإعلام والمتحدث الرسمي للوزارة، أنه تم تسجيل 89 حالة جديدة ثبتت إيجابية تحاليلها معمليًا للفيروس، وذلك ضمن إجراءات الترصد والتقصي والفحوصات اللازمة التي تُجريها الوزارة وفقًا لإرشادات منظمة الصحة العالمية، لافتًا إلى وفاة 12 حالة جديدة.

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وقال إنه طبقًا لتوصيات منظمة الصحة العالمية الصادرة في ٢٧ مايو ٢٠٢٠، فإن زوال الأعراض المرضية لمدة 10 أيام من الإصابة يعد مؤشرًا لتعافي المريض من فيروس كورونا.

وذكر أن إجمالي العدد الذي تم تسجيله في مصر بفيروس كورونا المستجد حتى اليوم السبت، هو 97237 حالة من ضمنهم 65118 حالة تم شفاؤها، و5243 حالة وفاة.

وتواصل وزارة الصحة والسكان رفع استعداداتها بجميع محافظات الجمهورية، ومتابعة الموقف أولًا بأول بشأن فيروس "كورونا المستجد"، واتخاذ كافة الإجراءات الوقائية اللازمة ضد أي فيروسات أو أمراض معدية، كما قامت الوزارة بتخصيص عدد من وسائل التواصل لتلقي استفسارات المواطنين بشأن فيروس كورونا المستجد والأمراض المعدية، منها الخط الساخن "105"، و"15335" ورقم الواتساب "01553105105"، بالإضافة إلى تطبيق "صحة مصر" المتاح على الهواتف الذكية.