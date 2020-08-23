أخبار مصر | وزير السياحة والآثار يوجه بإعادة فتح جميع المواقع الأثرية والسياحية بضوابط

كتب هاني نصر العربي في الأحد 23 أغسطس 2020 01:16 صباحاً - انت الان تقراء خبر وزير السياحة والآثار يوجه بإعادة فتح جميع المواقع الأثرية والسياحية بضوابط والان مع التفاصيل الكاملة فقط على الخليج 365

عقد، اليوم السبت، الدكتور خالد العناني وزير السياحة والآثار اجتماعاً مع عدد من قيادات الوزارة ورؤساء غرف المنشآت الفندقية والشركات السياحية، لاعتماد الضوابط الخاصة باستئناف أنشطة السياحة الثقافية في مصر اعتبارا من 1 سبتمبر 2020.

وأوضح وزير السياحة والآثار أنه سيتم فتح كافة المتاحف والمواقع الأثرية بمحافظات مصر للزيارة اعتبارا من ١ سبتمبر المقبل، كما أنه سيتم اعتبارا من ١ سبتمبر السماح للمصريين والأجانب بالتنقل بين المدن السياحية والمعالم الأثرية والمتاحف المختلفة، مع الالتزام بالإجراءات الاحترازية، وفقا للضوابط المقررة لنسب تشغيل الأتوبيسات السياحية وجميع الأنشطة المصاحبة للسياحة الثقافية، بحد أقصى 50% من الطاقة الاستيعابية لها.

مع التأكيد على ألا يتجاوز عدد الفوج السياحي الواحد عن 25 فرداً بالمواقع الأثرية والمتاحف، والتزام المرشد السياحي بارتداء الكمامة والشرح باستخدام السماعات داخل المتاحف، وتعقيم السماعات بعد كل استخدام.

هذا بالإضافة إلى القيام بأعمال تطهير الأسطح المشتركة وأرضيات المتاحف يوميا قبل فتحها للزيارة مع قياس درجة حرارة العاملين والزائرين ومراعاة الحفاظ على المسافات الآمنة بين الأشخاص أثناء الزيارة.

وأشار وزير السياحة والآثار إلى أنه تم وضع حد أقصى لعدد الزائرين المتواجدين في نفس الوقت داخل المتاحف والمواقع الأثرية غير المكشوفة لتكون 200 زائر في الساعة للمتحف المصري بالتحرير، و100 زائر في الساعة للمتاحف الأخرى، ومن 10 إلى 15 زائر لزيارة أي هرم أو مقبرة أثرية من الداخل (حسب مساحة الأثر).

ولدعم وتشجيع برامج السياحة الثقافية في الصعيد، كان قد وجه الدكتور خالد العناني، خلال ترأسه لاجتماع مجلس إدارة المجلس الأعلى للآثار فى يونيو الماضى، بمد فترة مبادرة "صيف فى الصعيد" التي أطلقتها الوزارة لتشجيع السائحين على زيارة الأماكن الأثرية فى صعيد مصر حتى 31 أكتوبر 2020.

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وتمنح المبادرة تخفيض بنسبة 50% على أسعار التذاكر الكاملة للزائرين الأجانب بالمتاحف والمواقع الأثرية في الصعيد حيث سيدفع جميع السائحين الأجانب سعر موحد وهو سعر تذاكر الطلاب الأجانب والذي يمثل 5% من سعر التذكرة الكاملة.

كما تم ارجاء تنظيم أية رحلات للفنادق العائمة (Nile Cruises) لشهر أكتوبر2020.

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من المقرر أن يصل مساء اليوم السبت إلى الغردقة الأمين العام لمنظمة السياحة العالمية، وسيكون في استقباله الدكتور خالد العناني وزير السياحة والآثار.

وتأتي الزيارة في إطار جولات أمين منظمة السياحة العالمية في المقاصد السياحية التي يقبل عليعا السائحين.

ومن المقرر أن يصطحب وزير السياحة والآثار أمين منظمة السياحة العالمية في جولة بفنادق الغردقة ومعالمها السياحية حيث سيطلع على الإجراءات الاحترازية التي اتخذتها مصر ضد فيروس كورونا.