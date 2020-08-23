شكرا لقرائتكم خبر عن وزيرة الثقافة تُسلّم جوائز الدورة الـ5 من «الصوت الذهبي»: «مصر مليئة بالمبدعين» والان نبدء بالتفاصيل

أبو ظبي - بواسطة نهى اسماعيل - اشترك لتصلك أهم الأخبار

سلّمت الدكتورة إيناس عبدالدايم، وزيرة الثقافة، السبت، جوائز النسخة الخامسة من مسابقة الصوت الذهبى، التي نظمها صندوق التنمية الثقافية برئاسة الدكتور فتحى عبدالوهاب بمسرح الجمهورية، بحضور الدكتور مجدى صابر، رئيس دار الأوبرا، وأعضاء لجنة التحكيم الذين كرمتهم الوزيرة وهم الدكتور مصطفى محمد ( رئيسا )، وعضوية كل من الموسيقار الكبير هانى شنودة، الدكتورة إيمان مصطفى، المايسترو الدكتور مدحت عبدالسميع والفنان الدكتور أحمد إبراهيم‪.

وقالت «عبدالدايم» في تصريحات صحفية، إن «الدورات المتتالية لمسابقة الصوت الذهبى أكدت ثراء وخصوبة التربة الإبداعية في مصر»، مشيرة إلى أن «اكتشاف ورعاية المواهب الغنائية في كافة ربوع الوطن واستثمار طاقات الشباب واكتشاف قدراتهم الفنية يعمل على خلق جيل جديد من المبدعين القادرين على استعادة أمجاد الطرب واستكمال مسيرة عمالقة هذا الفن».

كان الحفل قد تضمن مجموعة من الأعمال الغنائية من زمن الفن الجميل أداها باقتدار الأصوات الشابة الفائزة بجوائز المسابقة.

يذكر أن المرحلة الأولى من التصفيات قد أقيمت في أواخر فبراير الماضى، ثم المرحلة الثانية من المسابقة والتى أقيمت عبر الإنترنت، حيث بلغ عدد المواهب المتأهلة خلالها 49 من وسط 120 متسابقا من محافظات: شمال سيناء، أسيوط، المنيا، الأقصر، المنوفية، دمياط، الغربية، البحيرة، دمياط، الدقهلية، الغربية والقليوبية، إضافة إلى القاهرة والجيزة، كما تم إعفاء المشاركين من المحافظات الحدودية وجنوب الصعيد من سداد رسوم الاشتراك، وخلال المرحلة الثالثة بدأت الدكتورة إيمان مصطفى، أستاذ الغناء بالكونسرفتوار والفنان الدكتور مصطفى النجدى تدريب خمسة عشر موهبة جديدة ممن اجتازوا اختبارات المرحلة الثالثة والأخيرة من المسابقة، لتحديد المراكز العشر الأولى، حيث يقدم صندوق التنمية للفائزين منح دراسية ببيت الغناء العربى بالإضافة إلى مبالغ مالية للمراكز الأولى .