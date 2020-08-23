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شكرا لقرائتكم خبر عن إزالة 14 مخالفة بناء خارج خط التنظيم في بورسعيد (صور) والان نبدء بالتفاصيل
أبو ظبي - بواسطة نهى اسماعيل - اشترك لتصلك أهم الأخبار
شنت أجهزة حي الضواحي ببورسعيد برئاسة اللواء أحمد قاسم، رئيس الحي، حملة تمكنت من إزاله 14 مخالفة بناء خارج خط التنظيم وعددًا من الإشغالات.
وقال رئيس الحي أن المخالفات بمنطقة السلام الجديد عبارة عن 12 تحويطات بناء من الطوب والحديد حول محيط البلكونات بالطوابق الأرضية وتعديات على الرصيف العام إضافة إلى 2 عشه خشبيه بجوار العمارات.
وأضاف أن الحملة استهدفت ازاله جدار من الطوب الاحمر بجوار أحد المحلات بمنطقة الأمل لأعاقته تسليم المحل المحاور له لاحد المنتفعين به، كما تم هدم جدار اخر بجوار أحد المطاعم بنفس المنطقة.
وتابع رئيس الحى أن الحملة أزالت إشغالات أحد المقاهي على الرصيف العام والذى يدار بدون ترخيص بمنطقة الأمل، وقامت بإزاله مغسلة للسيارات ومصادرة الماكينة المستخدمة بها كما تم ازاله عدد من لوحات الإعلانات المخالفة بامتداد شارع عبدالرحمن شكري.
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