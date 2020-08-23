شكرا لقرائتكم خبر عن «شكري» ونظيره الألماني يبحثان هاتفياً تطورات الملف الليبي والقضية الفلسطينية والان نبدء بالتفاصيل

أبو ظبي - بواسطة نهى اسماعيل - اشترك لتصلك أهم الأخبار

بحث سامح شكري، وزير الخارجية، خلال اتصال هاتفي، اليوم السبت، مع نظيره الألماني هايكو ماس، أخر التطورات الخاصة بالملف الليبي، والأوضاع على صعيد القضية الفلسطينية.

وقال المُتحدث الرسمي باسم وزارة الخارجية أحمد حافظ، إن الاتصال تناول الترحيب بالبيانيّن الصادريّن عن المجلس الرئاسي ومجلس النواب مؤخراً لوقف إطلاق النار، والعمليات العسكرية في كافة الأراضي الليبية.

وأضاف أنه تم التأكيد على أهمية الاستفادة من تلك الخطوة الهامة للتوصل إلى تسوية سياسية شاملة للأزمة تستهدف استعادة الأمن والاستقرار، وتُسهم في محاربة التنظيمات الإرهابية والتصدي بحزم للتدخلات الأجنبية الهدّامة في ليبيا، وتحقق طموحات الشعب الليبي وتحفظ مقدراته.

كما ناقش الوزيران تطورات القضية الفلسطينية، حيث أكد الوزير شكري على أهمية البناء على آخر التطورات من أجل الحفاظ على حل الدولتيّن والعمل قدماً نحو تعزيز فرص تحقيق السلام العادل والأمن المنشود، وفي إطار استعادة الحقوق الفلسطينية المشروعة وفقاً لمقررات الشرعية الدولية ذات الصلة.