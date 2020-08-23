شكرا لقرائتكم خبر عن وزير القوى العاملة ومحافظ القاهرة يفتتحان دار ضيافة النقابة العامة للغزل والنسيج والان نبدء بالتفاصيل

أبو ظبي - بواسطة نهى اسماعيل - اشترك لتصلك أهم الأخبار

شهد محمد سعفان وزير القوى العاملة والهجرة، وخالد عبد العال، محافظ القاهرة، مساء اليوم السبت، حفل افتتاح دار الضيافة الخاصة بالنقابة العامة للغزل والنسيج بعد تجديدها بحضور أحمد مصطفى، رئيس الشركة القابضة للقطن والغزل والنسيج والملابس، وعبد الفتاح إبراهيم، رئيس النقابة العامة للغزل والنسيج، وفايز المطيري، مدير منظمة العمل العربية.

وأكد عبد الفتاح إبراهيم، رئيس النقابة العامة للغزل والنسيج، أنه تم إتخاذ كافة إجراءات السلامة من حيث توفير محطة رفع مياه خارج الدار لتوفير المياه بصفة دائمة للنزلاء وضمان عدم انقطاعها، فضلا عن نظام توزيع الكهرباء خارج الدار وداخلها، وتأمين كافة التوصيلات الكهربائية المختلفة لتوفير كافة وسائل الأمان للنزلاء.

وأوضح أن ذلك الافتتاح والتطوير هو حصيلة جهود كبيرة قامت بها النقابة العامة من أجل تعظيم مواردها والاستفادة القصوى من منشآتها و الأصول الثابتة غير المستغلة ،وذلك من أجل خدمة العمال وتحقيق الحلم الاكبر بإقرار معاش تكميلي للعاملين بالقطاع.