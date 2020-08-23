شكرا لقرائتكم خبر عن أمين عام منظمة السياحة العالمية فى مصر بأول زيارة له خارج أوروبا منذ كورونا والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - بدعوة رسمية من الدكتور خالد العنانى، وزير السياحة والآثار، وصل الى القاهرة منذ قليل زوراب بولوليكاشيفلى الأمين العام لمنظمة السياحة العالمية على رأس وفد يضم مسئولين من المنظمة المعنيين بالتعاون الدولى والفنى ومنطقة الشرق الأوسط، وذلك فى أول زيارة له خارج أوروبا منذ أزمة فيروس كورونا المستجد واستئناف السفر والطيران فى إسبانيا.

وقد استقبله بميناء القاهرة الجوى وزير السياحة والآثار، حيث استقلا الطائرة متجهين إلى مدينة الغردقة لتفقد التدابير والإجراءات الاحترازية المقررة وضوابط السلامة الصحية المعتمدة فى الفنادق والمتاحف والأنشطة البحرية فى الغردقة وكذلك مطار الغردقة الدولى، وذلك بعد استئناف مصر للحركة السياحة الوافدة إليها اعتبارا من الأول من يوليو 2020.

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وسوف يعقد الجانبان عدد من المباحثات الثنائية واللقاءات مع المستثمرين بالقطاع السياحى، بالإضافة إلى زيارة عدد من المتاحف والمواقع الأثرية والسياحية بمصر.

من الجدير بالذكر أن زيارة الأمين العام للمنظمة هى أول زيارة له خارج أوروبا بعد أزمة فيروس كورونا المستجد واستئناف السفر والطيران فى إسبانيا. وحرص وزير السياحة والآثار أثناء مقابلة الأمين العام على الاشادة بالجهود التى بذلتها المنظمة والأمين العام، وما زالت لتخفيف تبعات الجائحة على قطاع السياحة وسرعة التعافى منها استئناف السياحة الخارجية، بالإضافة إلى المبادرات العديدة التى أطلقتها المنظمة وأخرها تلك المتعلقة بمكافحة المخلفات من البلاستيك، وكذلك المتعلقة بمسابقتى الشركات الصغيرة الناشئة وحلول التعافى من الجائحة. كما حرص الأمين العام على التأكيد على دعوة الدكتور خالد العنانى لحضور الاجتماع ال 112 للمجلس التنفيذى لمنظمة السياحة العالمية الذى سينعقد فى جورجيا فى منتصف سبتمبر المقبل بمشاركة وزراء ورؤساء هيئات السياحة من مختلف دول العالم، حيث سيتم استعراض الاتجاهات والآفاق الحالية للسياحة الدولية إثر أزمة جائحة فيروس كورونا المستجد، إلى جانب عدد من الموضوعات الأخرى وعلى رأسها تقريرى لجنتى التنافسية والسياحة المستدامة.