شكرا لقرائتكم خبر عن مجدى العلوانى: المخلفات الطبية وصلت للبحر بعامل الرياح وتأثر سلبا على الحياة البحرية والان مع تفاصيل الخبر
القاهرة - بواسطة محمد صلاح - قال الدكتور مجدى العلوانى، رئيس قسم علوم البحار بجامعة قناة السويس، إنه تم رصد مخلفات طبية من قفزات وكمامات فى البحر، الأمر الذى يؤثر سلباً على الحياة البحرية فى البلاد، مشيراً إلى الجامعة تطرح بعض المبادرات بجعل الشواطئ خالية من المواد البلاستيكية والأشياء الجديدة التى ظهرت مع وباء كورونا.
وأضاف "علوانى"، خلال اتصال هاتفي ببرنامج "التاسعة"، الذي يقدمه الإعلامي وائل الإبراشي، عبر القناة الأولى المصرية، أن هذه المخلفات التى تم رصدها فى البحر لم تلق فيه بشكل مباشر، ولكنها ألقت على الأرض ونقلت بعامل الرياح إلى البحر، وتابع: "بسبب إلقاء المواطنين هذه المخلفات فى أمكان غير مخصصة لها".
وكانت منظمة الصحة العالمية قد حذرت من إلقاء القفازات والكمامات فى البحار والمحيطات، نظراً للتأثيرات السلبية على الحياة البحرية بها.
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