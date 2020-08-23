شكرا لقرائتكم خبر عن مطار القاهرة يشهد غدا سفر ووصول 127 رحلة لنقل 14 ألف راكب والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - يستقبل مطار القاهرة الدولى، غدا الأحد، 65 رحلة طيران ركاب دولية وداخلية وخاصة، تقل حوالى 7 آلاف راكبا، كما يغادر المطار 62 رحلة سفر إلى عدة وجهات، سواء أوربية أو عربية أو أسيوية أو إفريقية، تقل على متنها 7 آلاف راكبا.

وقالت مصادر مطلعة بمطار القاهرة إن صالات المطار تشهد خلال الـ 24 ساعة المقبلة مغادرة ووصول حوالى 14 ألف راكب على متن 127 رحلة جوية، تسيرها شركات دولية عربية والناقل الوطنى مصر للطيران، بالإضافة إلى شركات مصرية خاصة، وتتخذ سلطات مطار القاهرة الدولى جميع الإجراءات الاحترازية المتبعة لمواجهة تفشى فيروس كورونا، وتقوم بتطبيق كافة الإجراءات الاحترازية والوقائية وفقاً لتعليمات منظمة الصحة العالمية ووزارة الصحة لضمان سلامة المسافرين والوافدين، من خلال تخفيف التكدس، وخاصة فى أماكن الكاونترات والجوازات، وأماكن التفتيش الأولى لدخول الركاب والمصاعد الكهربائية داخل المطار.

وأعلنت شركة مصر للطيران عن تسيير 31 رحلة جوية، غدا الأحد، بمعدل رحلة واحدة إلى كل من أمستردام، باريس، روما، فرانكفورت، لندن، ميلانو، ميونيخ، برلين، إسطنبول، الخرطوم، ندجامينا، الشارقة، بيروت، واشنطن، ورحلتين جويتين إلى دبي، أبوظبي، بالإضافة إلى 3 رحلات داخلية إلى شرم الشيخ، ورحلة داخلية واحدة إلى كل من الغردقة والأقصر، ورحلة خاصة إلى طابا و6 رحلات شحن جوى، تنقل جميع هذه الرحلات ما يقرب من 3000 راكب.