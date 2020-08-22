شكرا لقرائتكم خبر عن عضو الاتحادات النوعية يكشف العائد الربحي من رقمنة الرياضة والان نبدء بالتفاصيل
أبو ظبي - بواسطة نهى اسماعيل - اشترك لتصلك أهم الأخبار
سأل شريف عبدالباقي، عضو مجلس إدارة الاتحادات النوعية، المسؤولين بالنادي الأهلى، الذي أول من طبق الرقمنة في الرياضة المصرية، ما الاستفادة من الرقمنة في الرياضة، كى يتم تعميمها وتطبيقها على جميع الأندية والاتحادات الرياضية، وما هو العائد من الرقمنة، هل هو التوفير في الوقت والأموال فقط وما هي البرامج الحديثة والتى تعود بالنفع على الرياضة المصرية بشكل عام؟
وأضاف «عبدالباقي»، خلال مداخلة هاتفية مع الإعلامي حسن عثمان، في برنامج «وطن رقمي»، المذاع على قناة «الحدث اليوم»، أنه لا بد من مشاركة رواد الأعمال خلال التحول الرقمي ورقمنة الرياضة، إلى جانب مشاركة الشركات الصغيرة والمتوسطة، والمجتمع المدنى والذي هو قادر على حلول جميع المشكلات تكنولوجيًا.
وأشار عضو مجلس إدارة الاتحادات النوعية إلى أن الدمج بين الرياضة البدنية والرياضة الإلكترونية أو الرقمية، شيء إيجابي ومطلوب ويعمل على إيجاد مصادر دخل بشكل جيد للرياضة الإلكترونية أو الرقمية؛ خاصة أن شركة فيفا التي عملت دمجًا مع الاتحاد الدولى لكرة القدم أصبحت من أكبر مصادر الدخل للاتحاد الدولى.
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