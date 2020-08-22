شكرا لقرائتكم خبر عن خبير اتصالات يكشف كيفية استخدام خدمة التحول الرقمي والان نبدء بالتفاصيل

أبو ظبي - بواسطة نهى اسماعيل - اشترك لتصلك أهم الأخبار

قال المهندس محمد زهنى، خبير الاتصالات وتكنولوجيا المعلومات والتحول الرقمي، إن التحول الرقمي خلال أزمة جائحة كورونا لم يُشعر المواطن بعناء على الإطلاق؛ خاصة أن تنفيذ جميع الأعمال لكثير من المصالح الحكومية كان من المنازل والعمل من خلال الإنترنت ولم يحدث أي معاناة خلال الأزمة نتيجة جهود الدولة المبذولة من سنوات.

وأضاف «زهني»، خلال لقائه مع الإعلامي حسن عثمان، في برنامج «وطن رقمي»، المذاع على قناة «الحدث اليوم»، أن الدولة قامت ببناء بنية تحتية قوية لتكنولوجيا المعلومات، مشيرًا إلى أنه من خلال التطبيقات أو الأبلكيشن يستطيع أي مواطن من خلال الهاتف المحمول وأحدث تكنولوجيا تنفيذ أي خدمة من المنزل دون أي عناء.

وتابع: «لا بد من وجود توعية لدى المواطنين بأن الدولة المصرية لديها تحول رقمي يتم في القرى والنجوع والريف ويمكن لمن لا يعرف القراءة والكتابة تنفيذ واستخدام خدمة التحول الرقمي من خلال التكنولوجيا الرقمية.