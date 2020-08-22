شكرا لقرائتكم خبر عن محافظ كفر الشيخ يتفقد منطقة غرب.. ويوجه بنقل الباعة الجائلين إلى الهناجر والان نبدء بالتفاصيل

أبو ظبي - بواسطة نهى اسماعيل - اشترك لتصلك أهم الأخبار

تفقد اللواء جمال نور الدين، محافظ كفر الشيخ، عددا من أحياء وشوارع غرب مدينة كفر الشيخ، رافقه عمرو البشبيشي، نائب المحافظ، واللواء شعبان مبروك، نائب رئيس مركز ومدينة كفر الشيخ، ووجه المحافظ بإزالة الإشغالات.

وأكد اللواء جمال نور الدين أنه وجه باستغلال هناجر غرب مدينة كفر الشيخ على طريق روينه المعدة لتسكين الباعة الجائلين بها، وتخصيص هنجر لباعة الأسماك لتلك الباكيات بالهناجر وإعادة تطويرها لتليق بالباعة والمواطنين، وتطهيرها وتعقيمها.

وأضاف محافظ كفر الشيخ أنه وجه بسرعة تمهيد الطرق، وإعادة تطوير منطقة غرب مدينة كفر الشيخ، وإزالة الإشغالات، مؤكدا أنه تفقد مجموعة الهناجر غرب المدينة، ووجه بإعادة تأهيلها، واستغلالها وتوجيه الباعة الجائلين لها، بدلا من تواجدهم بالشوارع.

محافظه

محافظه