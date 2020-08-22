- 1/2
- 2/2
شكرا لقرائتكم خبر عن محافظ كفر الشيخ يتفقد منطقة غرب.. ويوجه بنقل الباعة الجائلين إلى الهناجر والان نبدء بالتفاصيل
أبو ظبي - بواسطة نهى اسماعيل - اشترك لتصلك أهم الأخبار
تفقد اللواء جمال نور الدين، محافظ كفر الشيخ، عددا من أحياء وشوارع غرب مدينة كفر الشيخ، رافقه عمرو البشبيشي، نائب المحافظ، واللواء شعبان مبروك، نائب رئيس مركز ومدينة كفر الشيخ، ووجه المحافظ بإزالة الإشغالات.
وأكد اللواء جمال نور الدين أنه وجه باستغلال هناجر غرب مدينة كفر الشيخ على طريق روينه المعدة لتسكين الباعة الجائلين بها، وتخصيص هنجر لباعة الأسماك لتلك الباكيات بالهناجر وإعادة تطويرها لتليق بالباعة والمواطنين، وتطهيرها وتعقيمها.
وأضاف محافظ كفر الشيخ أنه وجه بسرعة تمهيد الطرق، وإعادة تطوير منطقة غرب مدينة كفر الشيخ، وإزالة الإشغالات، مؤكدا أنه تفقد مجموعة الهناجر غرب المدينة، ووجه بإعادة تأهيلها، واستغلالها وتوجيه الباعة الجائلين لها، بدلا من تواجدهم بالشوارع.
-
الوضع في مصر
Advertisements
-
اصابات
97,148
-
تعافي
64,318
-
وفيات
5,231
كانت هذه تفاصيل خبر محافظ كفر الشيخ يتفقد منطقة غرب.. ويوجه بنقل الباعة الجائلين إلى الهناجر لهذا اليوم نرجوا بأن نكون قد وفقنا بإعطائك التفاصيل والمعلومات الكامله ولمتابعة جميع أخبارنا يمكنك الإشتراك في نظام التنبيهات او في احد أنظمتنا المختلفة لتزويدك بكل ما هو جديد.
كما تَجْدَرُ الأشاراة بأن الخبر الأصلي قد تم نشرة ومتواجد على المصرى اليوم وقد قام فريق التحرير في الخليج 365 بالتاكد منه وربما تم التعديل علية وربما قد يكون تم نقله بالكامل اوالاقتباس منه ويمكنك قراءة ومتابعة مستجدادت هذا الخبر من مصدره الاساسي.